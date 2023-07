News

Videogiochi Elden Ring, un pesce rosso ha sconfitto Malenia [VIDEO] Uno streamer è riuscito a far sconfiggere Malenia in Elden Ring al suo pesce rosso Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Da quando Elden Ring è arrivato sul mercato, il mondo, come spesso succede con i giochi From, si è sbizzarrito alla ricerca di callenge sempre più assurde. Tuttavia quello che ha fatto lo streamer di Twitch e lo YouTuber PointCrow è difficile solo da immaginare. Il ragazzo sta infatti addestrando il suo pesce rosso, chiamato Tortellini a giocare. Il viaggio del piccolo animale è iniziato solo pochi giorni fa e, come puoi vedere dalla clip qui sotto, non ha impiegato molto a padroneggiare il titolo FromSoftware, tanto da essere riuscito battere la prima fase di Malenia con poco da senza sforzo. my goldfish beat the first phase of malenia LMAO pic.twitter.com/d0FD6jHg0U — eric pointcrow (@PointCrow) July 4, 2023

È difficile spiegare come Tortellini sia in grado di eseguire mosse così accurate in Elden Ring, ma PointCrow lo ha spiegato un po’ in uno dei loro recenti stream.

A seconda di dove si trova Tortellini nell’acquario, premerà un pulsante su un controller che gioca a Elden Ring – spiega lo steamer

Abbastanza semplice, vero? Bene, a quanto pare ci sono voluti molti tentativi per collegare Tortellini al gioco, ma alla fine sembra funzionare abbastanza bene.

Sebbene il successo di Elden Ring sia senza pari per From, la software house nipponica non si sta corgiolando nell’enorme risposta che il pubblico ha dato al loro ultimo titolo, ma anzi, sta lavorando già ad un nuovo gioco. Anzi, secondo quanto rivelato qualche mese a 4Gamer, lo stesso Miyazaki, i lavori sarebbero già a buon punto.

Lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali – aveva detto l’autore quando gli è stato chiesto del prossimo gioco.

Che ne pensate?

