Cinema Keanu Reeves svela i suoi 4 film preferiti [VIDEO] Sul red carpet di John Wick 4, Keanu Reeves ha rivelato quali sono i suoi 4 film preferiti Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Al cinema è appena arrivato John Wick 4, quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves. L’attore è in questo momento impegnato nel tour promozionale del film e come spesso gli capita, si intrattiene a parlare con i giornalisti e con i fan. In una recente chiacchierata avvenuta sul red carpet, sotto la pioggia, a Reeves soo stati chiesti i suoi 4 film preferiti. E la lista fatta dall’attore è davvero particolare perchè spazia da un genere all’altro con grande facilità. keanu has taste ✨ #JohnWickChapter4 #FourFavorites pic.twitter.com/gxeSnulbAo — Letterboxd (@letterboxd) March 24, 2023 Quattro film preferiti… non lo so. Ve ne dirò alcuni che hanno avuto un certo impatto in passato – dice Reeves. Ereserhead, Star Wars, Il Padrino e Serpico.

In un’altra recente intervista con Comicbook, Keanu Reeves ha anche parlato degli incidenti avvenuti sul set di John Wick.

Tutti sono abbastanza stanchi, ma è il miglior tipo di stanchezza possibile – ha detto l’attore quando gli è stato chiesto che tipo di incidenti si sono verificati sui set di John Wick. È come se avessi scalato una montagna e ora stai riposando; come se avessi finito un gioco e avessi vinto.

Quindi, in termini di incidenti: ho commesso un errore una volta, ho rotto la testa a un uomo. Quello fu davvero brutto, ca**o (scusate il linguaggio). .Ma a parte questo… oh, un tizio è stato investito da un’auto. Era in macchina, quindi è dovuto andare in ospedale, ma stava bene. Tutto questo per dire che devi stare attento. Ma è fantastico che tutti [sul set] si prendano cura l’uno dell’altro.

Ci sono alcuni lividi e dolori, ma “Nessun essere umano è stato danneggiato durante le riprese di questo film!”

