News

Cinema Keanu Reeves commosso dice addio a John Wick [VIDEO] Un video dal set dell'ultimo giorno di riprese di John Wick 4 mostra l'addio commosso di Keanu Reeves al personaggio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo John Wick 4, quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves, ha chiuso la carriera dell’attore nei panni dell’ormai iconico sicario. Per questo motivo l’ultimo giorno di riprese è stato decisamente più emozionante e sentito di un normale fine lavori. Un video divenuto virale su TikTok mostra proprio Reeves intento a salutare e ringraziare commosso la crew del film. @leoninep Keanu Reeves being humble and thanking the Crew after finishing filming in John wick 4 #keanureeves #johnwick4 #johnwick #keanuereevesjohnwick ♬ original sound – leonine È davvero speciale essere qui. Voglio dire, guardate questo – dice Reeves gesticolando in direzione della piccola folla che lo circondava. Ma non è solo il posto a essere speciale. Sono tutte le persone che ci sono. Sono felice di aver incontrato così tante persone e artisti fantastici. Quindi grazie per tutto il vostro supporto e…” si è interrotto mentre il gruppo è esploso in un coro di applausi per lui.

John Wick 4 ! è concluso.

In una recente intervista con Comicbook, Keanu Reeves ha parlato degli incidenti avvenuti sul set di John Wick.

Tutti sono abbastanza stanchi, ma è il miglior tipo di stanchezza possibile – ha detto l’attore quando gli è stato chiesto che tipo di incidenti si sono verificati sui set di John Wick. È come se avessi scalato una montagna e ora stai riposando; come se avessi finito un gioco e avessi vinto.

Quindi, in termini di incidenti: ho commesso un errore una volta, ho rotto la testa a un uomo. Quello fu davvero brutto, ca**o (scusate il linguaggio). .Ma a parte questo… oh, un tizio è stato investito da un’auto. Era in macchina, quindi è dovuto andare in ospedale, ma stava bene. Tutto questo per dire che devi stare attento. Ma è fantastico che tutti [sul set] si prendano cura l’uno dell’altro.

Ci sono alcuni lividi e dolori, ma “Nessun essere umano è stato danneggiato durante le riprese di questo film!”

Un momento davvero dolcissimo!

Seguiteci su LaScimmiaPensa