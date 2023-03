News

Cinema Joker 2: Lady Gaga diventa Harley Quinn nella foto dal set Alcune immagini dal set di Joker 2, mostrano Lady Gaga con l'iconico trucco di Harley Quinn Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono in questo momento in corso le riprese di Joker: Folie A Deux, secondo capitolo della saga dedicata al Clown di Gotham interpretato da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips che arriverà al cinema il 4 ottobre 2024. Accanto all’attore Premio Oscar troveremo Lady Gaga nei panni di Harley Quinn che nelle ultime ore è apparsa in alcune foto tratte direttamente dal set con l’iconico trucco della compagna del Pagliaccio di Gotham accerchiata dalla polizia. View this post on Instagram A post shared by Haus of Gaga (@_gaga_haus_) Ancora non sappiamo molto di come Harley Quinn verrà raccontata in questo Joker 2. Nella storia canonica ella è infattiuna psichiatra che finisce per innamorarsi del Joker e divenire una delle sue tante pedine. Tuttavia in questo film le cose potrebbero essere diverse. Qualche tempo fa infatti l’insider KC Walsh ha lanciato un’indiscrezione clamorosa che, se confermata, apporterebbe un cambiamento drastico al background di Harley. Secondo lui, in questa nuova iterazione sarebbe una paziende del manicomio di Arkham al pari di Joker e non la psichiatra che lo ha in cura.

Il fatto che la maggior parte della pellicola si svolgerà proprio nel Manicomio di Arkham avvalora la tesi di una storia d’amore tra due pazienti. Il sottotitolo del film inoltre, Folie a Deux (Follia a Due in francese) potrebbe facilmente indicare dunque questa relazione tra Joker-Quinn incentrata sulla follia dei due pazienti.

Una delle teorie più gettonate a tal proposito riguarda il fatto che quello che vediamo nel primo film non sia l’uomo che diverrà la nemesi di Batman, anche perchè il Bruce Wayne visto nella pellicola del 2019 è ancora solo un bambino, ma solamente una persona disturbata e malata che diverrà poi l’esempio per il futuro Pagliaccio Re del Crimine. Anche Willem Dafoe, che nulla ha a che fare per ora con il film, in una recente intervista con GQ, aveva lanciato un’idea simile che al pubblico era piaciuta moltissimo.

Sarebbe molto interessante, ad esempio, se ci fosse un impostore di Joker – aveva detto. Quindi non solo ci sarebbe la possibilità di avere due Joker che si sfidano, ma anche vedere qualcuno che afferma di essere Joker senza esserlo. Questo apre la possibilità per una storia interessante, in particolare se hail Joker di Joaquin Phoenix , e poi hai qualcuno che lo imitava o imitava quello che fa. Ho fantasticato su questo.

Che ne pensate di queste immagini?

Seguiteci su LaScimmiaPensa