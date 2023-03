News

Cinema Majors arrestato a New York con accuse di violenza domestica Jonathan Majors, volto di Kang, è stato arrestato a New York accusato di violenza domestica nei confronti di una donna Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Guai per Jonathan Majors. L’attore volto di Kang il Conquistatore nel MCU è stato infatti arrestato a New York con l’accusa di violenza domestica dopo una lite con una donna di 30 anni. Secondo una dichiarazione della polizia locale, la donna ha detto agli agenti di essere stata aggredita ed è stata portata in ospedale con “lievi ferite alla testa e al collo”. Un’indagine preliminare ha stabilito che un uomo di 33 anni è stato coinvolto in una lite domestica con una donna di 30 anni – ha detto la polizia. La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita. Gli agenti hanno arrestato il 33enne senza incidenti. La vittima ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata trasferita in un ospedale della zona in condizioni stabili.

La dichiarazione della polizia elencava diverse potenziali accuse: “strangolamento”, “aggressione” e “molestie”.

Un rappresentante di Jonathan Majors che attualmente non è più sotto al custodia delle forze dell’ordine, ha negato le accuse.

Non ha fatto nulla di male – ha detto il portavoce di Majors in una dichiarazione a Variety. Non vediamo l’ora di riabilitare il suo nome e chiarire tutto

Majors è diventato un attore sempre più di alto profilo negli ultimi mesi. Non solo l’attore è diventato un nome familiare grazie al suo ruolo, come accennato, di Kang nel Marvel Cinematic Universe, ma ha anche recentemente recitato in Creed III e venerdì, Searchlight Pictures ha confermato che il prossimo film di Elijah Bynum che lo vede protagonista, Magazine Dreams, arriverà al cinema a dicembre. Nel film, Majors interpreta l’aspirante culturista Killian Maddox, che fatica a trovare un legame umano in una continua escalation di celebrità e violenza. Nulla lo dissuade dal suo sogno di diventare una superstar, nemmeno i dottori che lo avvertono del danno permanente che si provoca con l’allenamento.

Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.

Seguiteci su LaScimmiaPensa