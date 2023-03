News

Cinema Sam Neill ricorda il compianto Robin Williams Nel suo libro di memorie, Sam Neill ha ricordato il compianto Robin Williams con cui ha lavorato a L'uomo bicentenario Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nelle librerie è appena arrivato Did I Ever Tell you This? libro di memorie che Sam Neill ha deciso di scrivere dopo che gli è stato diagnosticato il cancro. In uno dei capitoli più interessanti l’attore di Jurassic Park parla di Robin Williams, attore con cui ha lavorato nel 1999 in L’uomo bicentenario. Neill ha ricordato le loro “fantastiche chiacchierate” avute durante le loro visite reciproche nelle roulotte. Parlavamo di questo e quello, a volte anche del lavoro che stavamo per fare – ha scritto Neill, definendo Williams “irresistibilmente, oltraggiosamente, irrefrenabilmente, gigantescamente divertente”.

Ma anche durante quei bei momenti, Sam Neill poteva percepire che qualcosa non andava. L’attore ha infatti definito Williams La persona più triste che abbia mai incontrato.

Aveva fama, era ricco, la gente lo amava, figli fantastici: poteva avere tutto. Eppure mi dispiaceva per lui più di quanto potessi esprimere. Era l’uomo più solo su un pianeta solitario. Sembrava inconsolabilmente solitario e profondamente depresso.

Williams ha usato l’umorismo come una forma di automedicazione, ha teorizzato Neill, dicendo che “le cose divertenti gli sono semplicemente uscite fuori”.

Sam Neill ha parlato col Guardian qualche giorno fa della malattia che lo ha portato a scrivere questo libro.

Mi sono ritrovato senza niente da fare – ha spiegato. E sono abituato a lavorare. Amo lavorare. Amo andare a lavorare. Amo stare con le persone ogni giorno e godermi la compagnia umana, l’amicizia e tutte queste cose. E all’improvviso ne sono stato privato. E ho pensato: “Cosa devo fare?” Non ho mai avuto intenzione di scrivere un libro. Ma mentre andavo avanti e continuavo a scrivere, mi sono reso conto che in realtà mi stava dando una ragione per vivere. Andavo a letto pensando: “Lo scriverò domani. .. così mi intratterrà”. È stato davvero un toccasana, perché non avrei potuto affrontarlo senza niente da fare.

Ci manchi Robin.

