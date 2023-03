Musica

News

Approfondimenti Musica: tutte le uscite di Venerdì 24 Marzo 2023 [ASCOLTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Eccoci ad un altro venerdì: come ogni settimana vi parliamo di tutti gli album e i singoli più interessanti in uscita! Siamo arrivati ad un altro venerdì: come ogni settimana vi proponiamo una nostra selezione dei singoli più interessanti usciti questa settimana, organizzati in una bella playlist Spotify pronta per voi (qui sotto), più un bell’elenco degli album più ragguardevoli in uscita, in Italia e all’estero. Tra le canzoni spiccano il nuovo singolo di Ed Sheeran, anticipazione di un nuovo interessante progetto; un altro inedito dei Linkin Park per il ventennale di Meteora; e la canzone di Rina Sawayama colonna sonora di John Wick 4. Presenti anche tanti nomi italiani come Paradiso, Nitro, Gaia e Dente.

Parlando degli album non possiamo che iniziare dal grande ritorno dei Depeche Mode, con Memento Mori; e dal nuovo album di Lana Del Rey. Ci sono anche i nuovi lavori di Kele Okereke dei Bloc Party, dei Fall Out Boy e delle Babymetal, mentre in Italia accogliamo di ritorno Antonio Diodato con l’album Così Speciale. Ecco gli elenchi completi qui sotto. Buon ascolto e buon weekend!

Album Internazionali:

Depeche Mode – Memento Mori

– Memento Mori Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

– Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Kele Okereke – The Flames, Pt. 2

– The Flames, Pt. 2 Fall Out Boy – So Much (for) Stardust

– So Much (for) Stardust Babymetal – The Other One

– The Other One 6lack – Since I Have a Lover

– Since I Have a Lover Jimin [BTS] – Face

[BTS] – Face Danny Brown & JPEGMafia – Scaring the Hoes Vol. 1

Album Italiani:

Bais – Disco Due

– Disco Due centomilacarie – senza la barba sono giovane anch’io

– senza la barba sono giovane anch’io Antonio Diodato – Così Speciale

– Così Speciale Drast – Indaco

– Indaco Luca Re – Umore 01

– Umore 01 Marina Rei – Donna che parla in fretta

– Donna che parla in fretta Street Clerks – Everything is Like It’s Meant to Be

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente!