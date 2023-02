Playback: i Subsonica live su MTV nel 2005 [VIDEO]

Condividi l'articolo

Torniamo indietro di quasi vent’anni per rivedere questo fantastico live dei Subsonica del periodo dell’album Terrestre: un concerto pazzesco, nel quale la band torinese si trasforma quasi nei New Order

2005: i Subsonica sono attivi da quasi dieci anni e sono già leggende della musica italiana. Il loro abum Micropchip Emozionale (1999) li ha consacrati come una delle realtà rock più interessanti della penisola e nel 2000 la partecipazione a Sanremo con Tutti i Miei Sbagli ha rincarato la dose.

Pur sempre attivi anche con un gran interesse per la musica elettronica (specie grazie al lavoro di tastiere di Boosta), i cinque si spostano nel 2005 verso il loro lavoro più strettamente rock. Terrestre, album oggi classico nella loro discografia, si fa notare con singoli stupendi come Abitudine e Incantevole e presenta la band in una delle sue versioni più forti.