Approfondimenti The Last of Us: chi è Graham Greene (e perché vi sembra di averlo già visto) Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo L’attore interpretato un personaggio all’inizio dell’episodio 6 di The Last of Us: se vi pare di conoscerlo non è un caso Graham Greene è solo uno dei tanti attori celebri che abbiamo ritrovato finora in The Last of Us, come Melanie Lynskey e Nick Offerman. Un volto molto noto per parecchi personaggi secondari e perciò se vi sembra di averlo già visto non è un caso: eccolo qui sotto, a fianco a Kevin Costner nel ruolo di Uccello Scalciante in Balla Coi Lupi. Greene è un nativo americano appartenente alla tribù degli Oneida ed è nato in Canada, nella riserva delle Sei Nazioni in Ontario. Ha esordito nel 1983 nel film Running Brave e da allora ha interpretato una enorme quantità di film, sembra più di 100, in ruoli spesso legati alla sua etnia ma anche molto diversi.

Lo si può ritrovare in molti western ma è apparso anche ne Il Miglio Verde, in Twilight: New Moon, in Atlantic Rim e nel terzo film della saga di Die Hard. Considerevole anche la sua carriera in televisione, che lo ha visto apparire in American Gods e Riverdale e anche ne La Signora in Giallo, in due episodi negli anni ’90.

Inoltre è stato tra i protagonisti principali di diverse serie per più stagioni come Wolf Lake, Defiance e Longmire. Ha poi condotto Exhibit A: Secrets of Forensic Science, una serie documentaria canadese incentrata sulle indagini forensi. Insomma: non una figura troneggiante, ma il classico volto in secondo piano che però ci pare di aver visto parecchie volte.

E non è finita perché nel 2018 è apparso anche come doppiatore di Rains Fall in Red Dead Redemption 2, certo non un videogioco tra i meno importanti della contemporaneità. Per la sua performance in Balla Coi Lupi è stato anche candidato al Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, ma non ha vinto.

E oggi rieccolo qui, in The Last of Us, nel ruolo di un personaggio di nome Marlon (e tra l’altro, specifichiamolo, del tutto inedito) come parte di una coppia che viene minacciata da Joel ed Ellie. Ovviamente le intenzioni dei due non sono malevole: intendono solo sapere dove si trovano e come proseguire ma si sa… mai fidarsi. In ogni caso, una comparsata davvero gradita.

