Cinema Chi è Nick Offerman, Bill dell’episodio 3 di The Last Of Us Abbiamo apprezzato la terza puntata di TLOU, anche grazie all'interpretazione di Nick Offerman (Bill) una personalità tutta da riscoprire. Di Valeria Spinelli -

Condividi l'articolo Chi è Nick Offerman Per citare Wikipedia, Nicholas David Offerman (classe 1970) è un attore, scrittore, comico, produttore e carpentiere…il che ci apre già ad una personalità interessante e atipica del mondo dello spettacolo. Dopo una laurea in Belle Arti all’Università dell’Illinois, a metà degli anni novanta Offerman si trasferisce a Chicago, dove in quegli anni fiorivano i circoli di improvvisazione e stand-up comedy e le compagnie di attori esordienti. Anche Nick aveva fondato la sua con alcuni compagni di università, chiamata Defiant Theatre.

E’ in questo periodo che conosce un’altra protagonista della scena comedy e improv di Chicago, Amy Poheler (Parks and Recreation, Le Sorelle Perfette, Inside Out) che resterà sua amica e collega per gli anni a venire.

Insieme alla Poehler, Nick Offerman ottiene il ruolo che lo rende noto, almeno negli Stati Uniti, al grande pubblico televisivo: quello di Ron Swanson, direttore del dipartimento di Parchi e Aree Ricreative in Parks e Recreation di Greg Daniels e Michel Schur (The Office), una chicca di cui vi avevamo già parlato qui.

Il ruolo di Offerman nella serie è quello di un burbero-ma-buono direttore del dipartimento comunale dalle idee paradossalmente anti-governative che controbilancia quotidianamente l’entusiasmo burocratico della sua vice, Leslie Knope (Poheler).

Grazie all’intepretazione di Offerman, il personaggio di Ron Swanson è diventato iconico: col baffone e l’espressione imbronciata, ci regala momenti esilaranti nonché una notevole quantità di meme con le sue “massime” sulla carne (unico cibo per lui degno di essere chiamato tale) la politica e l’artigianato. E’ un’affettuosa parodia dell’americano medio, con l’aggiunta del libertarismo.

Nota: Potete guardare “Parks and Recreation” su Prime Video. Consigliamo i sottotitoli in inglese per godere appieno di un altro “plus” di Offerman: la sua bellissima e inconfodibile voce (non a caso è anche doppiatore in LEGO Movies, oltre che in Sing!)

Una delle memorabili dichiarazioni di Ron Swanson (Nick Offernan) in “Parks and Recreation”. Copyright: NBC

Nick Offerman nel terzo episodio di “The Last of Us”

Nick Offerman è stato scelto per interpretare il personaggio di Bill nel terzo episodio di The Last Of Us, uscito la scorsa settimana in versione originale sottotitolata e ieri nella versione col doppiaggio italiano.

Il terzo episodio si prende una pausa temporanea (ma ben contestualizzata) dal viaggio di Ellie e Joel, per aprire una finestra sulla vita di Bill (e successivamente, di Bill e Frank) dopo lo scoppio della pandemia.

Fa sorridere come il personaggio di Offerman resti sostanzialmente lo stesso: come Ron Swanson, Bill è un uomo testardo, auto-sufficiente che si definisce “survivalist“. Era pronto alla fine del mondo e preparato a vivere in un contesto post-apocalittico e a condurre un’esistenza solitaria, grazie all’aiuto di un enorme Di nuovo vediamo Offerman sfoggiare le sue doti manuali per lo schermo: taglia legna, costruisce trappole letali per i possibili aggressori, fa tutto da solo e non sembra avere bisogno della compagnia di nessuno. Almeno, finché non incontra Frank (Murray Bartlett, già magistrale in The White Lotus).

Altre curiosità su Nick Offerman

Nick Offerman è sposato dal 2003 con l’attrice Megan Mullally (la famosissima Karen di Will & Grace) ed è apparso più volte nel suo show “The Megan Mullally Show”. Anche la Mullally appare sporadicamente in Parks and Recreation nel ruolo di Tammy II, la seconda ex-moglie (ninfomane) di Ron Swanson, da cui lui deve spesso fuggire.

(la famosissima ed è apparso più volte nel suo show “The Megan Mullally Show”. Anche la Mullally appare sporadicamente in Parks and Recreation nel ruolo di Tammy II, la seconda ex-moglie (ninfomane) di Ron Swanson, da cui lui deve spesso fuggire. Nel 2016 Offerman e Mullally hanno ideato un tour di stand-up comedy in cui parlavano della loro vita sessuale e hanno persino lanciato un podcast nel 2019 intorno allo stesso tema (In Bed with Nick and Megan)

Nick Offerman è stato co-conduttore con Amy Poehler dello show statunitense “ Making It “, una gara di artigianato dove i concorrenti devono produrre diversi oggetti di artigianato per essere nominati “Master Makers” (e vincere 100.000 dollari). D’altronde, chi meglio di lui?

dello show statunitense “ “, una gara di artigianato dove i concorrenti devono produrre diversi oggetti di artigianato per essere nominati “Master Makers” (e vincere 100.000 dollari). D’altronde, chi meglio di lui? Alla domanda se fosse realmente un libertario come il suo personaggio Ron Swanson, ha risposto che pur ammirando alcune idee del Libertarismo le considera inefficaci per i tempi che viviamo. Si è invece definito un pensatore americano libero.

Amy Poehler e Nick Offerman come co-host dello show “Making It”. Copyright NBC.

Conoscevate già Nick Offerman? Lo avete apprezzato in The Last Of Us?

Seguiteci su La ScimmiaPensa.