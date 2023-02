Cinema

Rubriche

Approfondimenti 7 Thriller orientali da vedere assolutamente [LISTA] In attesa dell'uscita del film Decision to leave, prevista al cinema il 2 febbraio, vediamo insieme altri 7 imperdibili thriller orientali. Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo Il cinema orientale ha sempre saputo offrirci delle vere e proprie perle, spaziando tra vari generi ed essendo in grado di tenere lo spettatore incollato agli schermi. Abbiamo già parlato di quelli che possono essere considerati i migliori horror orientali, oggi affronteremo un altro genere. Il cinema orientale è spesso ricco di trame misteriose e contorte, risolte di frequente da piacevoli colpi di scena. Queste caratteristiche sono tipiche del genere thriller e proprio per questo adesso andremo a parlare di 7 imperdibili thriller orientali da vedere assolutamente.

A questa nostra lista si andrà presto ad aggiungere il film Decision to Leave, nuovo prodotto della Lucky Red e in uscita nelle sale dal 2 febbraio, che si prospetta essere un thriller estremamente interessante e capace di garantire il pieno coinvolgimento dello spettatore.

Vincitore del premio per la miglior regia all’ultimo festival di Cannes, Decision to Leave, appunto egregiamente diretto da Park Chan-wook, parla del detective Hae-Jun e soprattutto della misteriosa quanto enigmatica morte di un uomo, apparentemente avvenuta durante una scalata.

Si tratta di un thriller psicologico teso che si avvale di intricato gioco di emozioni oltre che di un perfetto mix tra colpi di scena, momenti di tensione e quanto di più interessante si possa sperare dalla visione di un thriller.

Qui di seguito vi lasciamo il trailer di Decision to Leave:

Se il trailer ha acceso in voi la voglia di guardare questo film, senza dubbio sarà lo stesso con questa lista dei 7 Thriller orientali da recuperare assolutamente.

Parasite (2019), Bong Joon-ho

Non poteva iniziare la nostra lista dei migliori film thriller orientali senza inserire Parasite, forse il film che maggiormente rispecchia questa categoria e che è diventato leggendario anche per tutti i riconoscimenti che ha ricevuto, tra cui principalmente la statuetta agli Oscar come miglior film.

Il protagonista proviene da una famiglia povera che nonostante tutto è molto unita. Grazie ad una serie di fortunate coincidenze e soprattutto grazie all’aiuto di un amico, riesce ad ottenere un lavoro come tutor scolastico del figlio di un ricco magnate, coinvolgendo anche la sorella con un sotterfugio.

La forza del film, che lo rende un thriller di altissimo livello, sta nel fatto che niente è come sembra. Il film muove le sue basi da un’introduzione piuttosto pacata per poi cambiare nettamente registro, lasciando di stucco lo spettatore con scene inaspettate e di fortissimo impatto.

Thriller Orientali – Parasite

Old Boy (2003), Park Chan-wook

Dallo stesso regista di Decision to leave, era impossibile non inserire Old Boy, altro capolavoro del genere thriller orientale che ha decisamente segnato una generazione divenendo un vero e proprio Cult.

La trama parla di un uomo che senza sapere per mezzo di chi, viene rinchiuso in una stanza per quindici lunghissimi anni. Ovviamente, una volta uscito, l’unico suo obbiettivo è ottenere la vendetta bramata per tutto quel periodo, ma ciò è stato previsto dal suo aguzzino rendendo anche la stessa vendetta parte di questo perverso piano.

Stiamo parlando di un thriller che non annoia mai lo spettatore che, così come il protagonista, cerca per tutta la durata del film di dare un senso alla situazione, anche sulla base dei molti colpi di scena che gli vengono offerti.

Thriller Orientali – Old Boy

Forgotten (2017), Jang Hang-jun

Passiamo ora ad un film sicuramente abbastanza recente e spesso purtroppo poco conosciuto anche se ha ottenuto un gran successo a livello di critica. Forgotten è un thriller vecchia scuola che pone al centro vari interrogativi nel tentativo di coinvolgere lo spettatore fino al raggiungimento delle svolte finali.

La trama parla di un uomo che un giorno, senza una spiegazione, viene rapito e tenuto in ostaggio per diciannove giorni. Una volta tornato in libertà non ricorderà nulla di quanto accaduto e sarà il fratello a cercare di fare luce sulla tragica ed enigmatica situazione.

Il nostro consiglio è di non cercare altre informazioni sul film e di guardarlo allo stato attuale. Si tratta infatti di un thriller in cui minuto dopo minuto il puzzle della trama si ricompone grazie ad una serie di colpi di scena molto interessanti.