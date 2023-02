News

Serie TV One Piece, la serie live action arriva nel 2023 [FOTO] Sui social Netflix ha annunciato che la serie live action di One Piece arriverà sulla piattaforma nel 2023 Di Matteo Furina -

Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all’enorme progetto che è l’adattamento della serie live action hollywoodiana di ONE PIECE – aveva scritto il mangaka su Instagram. Quanti anni sono passati da quando è stato annunciato, vero? Lo so, lo so! Ma vi assicuriamo che abbiamo fatto progressi costanti ogni giorno!

Non è facile quando lavori con persone di culture diverse! Ma è proprio questo processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, possiamo annunciare il cast principale! Piuttosto, dobbiamo sbrigarci ad annunciarlo, altrimenti verrà trapelato, a quanto pare! Esilarante. La loro faccia, le dimensioni delle loro bocche e mani, la loro aura, il modo in cui si comportano, la loro voce, le loro abilità recitative, la loro altezza, l’equilibrio tra la Ciurma di Cappello di Paglia, ecc…!

Abbiamo deciso questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo! Queste sono le persone che saranno i nostri Pirati del Cappello di Paglia! Ci vorrà un po’ più di tempo per realizzare questo spettacolo, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire uno spettacolo che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo! Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro!

Cosa ne pensate? Vi attira questa serie?

