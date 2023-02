News

Musica Michael Jackson sarà interpretato da suo nipote Jaafar Il nipote di Michael Jackson, Jaafar interpreterà il Re del Pop nel prossimo film biografico diretto da Antoine Fuqua Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche giorno fa è stato rivelato che Antoine Fuqua sarà dietro la macchina da presa per dirigere il biopic dedicato a Michael Jackson. A distanza di qualche tempo è anche arrivato l’annuncio che tutti i fan del Re del Pop stavano aspettando. A interpretare il grande artista scomparso ormai nel 2009 sarà suo nipote Jaafar. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista attraverso un post su Instagram nel quale il giovane attore si mostra nei panni dello zio. View this post on Instagram A post shared by Antoine Fuqua (@antoinefuqua) Scritto dallo sceneggiatore di Skyfall John Logan, questo film dedicato a Michael Jackson offrirà al pubblico il ritratto mai raccontato e approfondito del cantante vincitore del Grammy che è diventato il Re del Pop. Il film esplorerà tutti gli aspetti della vita dell’artista, comprese le sue performance più iconiche che lo hanno portato a diventare il più grande intrattenitore di tutti i tempi senza tuttavia omettere le accuse di pedofilia che hanno perseguitato i suoi ultimi anni fino alla sua morte avvenuta per arresto cardiaco causato da un cocktail di sedativi.

Antoine è un regista perspicace e potente, e ci sentiamo molto fortunati che abbia scelto Michael come suo prossimo progetto. Le sue capacità di narrazione visionaria e l’impegno per la sua arte renderanno Michael un film indimenticabile – ha dichiarato Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group.

I primi film della mia carriera sono stati video musicali, e sento ancora che la combinazione di film e musica è una parte profonda di ciò che sono – ha detto Fuqua. Per me, non esiste un artista con il potere, il carisma e il puro genio musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare video musicali guardando il suo lavoro: il primo artista nero ad andare in alta rotazione su MTV. La sua musica e quelle immagini fanno parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia sullo schermo insieme alla sua musica è stata irresistibile.

Che ne pensate di questa scelta?

