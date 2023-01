News

Cinema Bambi nella versione horror sarà un cervo schiaccia teste Rhys Frake-Waterfield, regista della versione horror di Bambi, ha spiegato alcuni dettagli del suo progetto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche tempo fa vi avevamo parlato Winnie The Pooh: Blood and Honey, la versione splatter pensata da Rhys Frake-Waterfield dell’amatissimo orsetto giallo mangia-miele (qui il trailer). Tuttavia il regista ha deciso di contuinare a devastare la nostra infanzia, creando una versione mosturosa di Bambi che si chiamerà The Reckoning. Parlando con SFX Magazine, il cineasta ha spiegato l’idea dalla quale parte il suo progetto, spiegando anche come cercherà di rivisitare in maniera horrorifica la storia del dolce cerbiattino di casa Disney trasformandolo in una feroce macchina per uccidere

Bambi sarà probabilmente il primo ad essere filmato – ha detto Frake-Waterfield che sta lavorando anche a una versione horror di Peter Pan. Lo abbiamo soprannomianto “Bambi con la rabbia!”. Avete visto The Ritual? Il mostro in quel film è una cosa molto strana, somiglia ad un alce. Ci siamo ispirati molto a quello. Vogliamo che sia un mostruoso cervo bipede, che uccide un sacco di persone. Vogliamo che Bambi calpesti la testa della gente

In The Ritual, film ispirazione di questo Bambi, un gruppo di studenti si riunisce per fare un’escursione nelle montagne svedesi e rendere omaggio a uno di loro, morto in circostanze violente. Quando entrano nel bosco, una presenza minacciosa inizia a molestarli. Se pensate che questa cosa non abbia alcun modo di collegarsi col cerbiattino che tutti amiamo, beh, avete ragione. Ma tant’è.

Parlando invece del progetto relativo a Peter Pan chiamato Neverland Nightmare, il produttore Scott Jeffrey ha rivelato a TMZ qualche tempo fa alcuni dettagli sul progetto dicendo:

Peter Pan sarà molto divertente perché L’Isola che Non C’è sarà come un circo e il tutto sarà una specie di freak show. Daremo uno sguardo tormentato ad alcuni dei personaggi della storia come Campanellino, lei sarà lì.

