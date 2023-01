News

Videogiochi Elden Ring: batte Malenia giocando con Pad e Dance Pad La steamer MissMikkaa ha batutta Malenia, boss di Elden Ring, giocando contamporaneamente con Pad e con Dance Pad Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Da quando Elden Ring è arrivato sul mercato, il mondo, come spesso succede con i giochi From, si è sbizzarrito alla ricerca di callenge sempre più assurde. Tuttavia quello che ha fatto la streamer MissMikkaa è davvero difficile solo da immaginare. Giocando contemporaneamente su Playstation5 con un normale Joypad e su PC utilizzando addirittura una Dance Pad ha sconfitto contemporaneamente due versioni di Malenia, il boss più impegnativo del gioco. 2x MALENIA HAS BEEN DEFEATED! After 3 days and 199 tries Malenia is dead in the Ultimate Challenge Run where I play Elden Ring twice simultaneously (with a dance pad & controller). In the beginning I was not even sure if this run was possible. Radagon/Elden Beast is next! pic.twitter.com/cS9VQLvrlE — MissMikkaa (@MissMikkaa) January 5, 2023 2x Malenia è stata sconfitta! Dopo 3 giorni e 199 tentativi Malenia è morta nell’Ultimate Challenge Run dove gioco Elden Ring due volte contemporaneamente (con un dance pad e controller). All’inizio non ero nemmeno sicura che questa corsa fosse possibile. Radagon/Elden Beast è il prossimo!

Recentemente Elden Ring è divenuto il gioco con più premi della storia avendo superato il primato che apparteneva a The Last of Us – Parte 2 (qui i dettgli), cosa chesta danndo alla From Software ancor più forza di creare nuovi contenuti relativi al mondo dei Senzaluce. Quando è salito sul palco dei Game Awards per ritirare il premio, il capo della software house, Hidetaka Miyazaki ha infatti rivelato che lui e il suo team hanno ancora molto in mente per il gioco.

Per quanto riguarda Elden Ring, ci sono ancora diverse cose che vogliamo fare – ha detto

Non è chiaro se ulteriori aggiunte arriveranno sempre sotto forma di patch o magari come DLC a pagamento, tuttavia conoscendo la storia passata di From è molto probabile che nel futuro dei prodi Senzaluce ci siano ancora sfide e Boss ignoti. Sebbene il successo di Elden Ring sia senza pari per From, la software house nipponica non si sta corgiolando nell’enorme risposta che il pubblico ha dato al loro ultimo titolo, ma anzi, sta lavorando già ad un nuovo gioco. Anzi, secondo quanto rivelato qualche mese a 4Gamer, lo stesso Miyazaki, i lavori sarebbero già a buon punto.

Lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali – aveva detto l’autore quando gli è stato chiesto del prossimo gioco.

