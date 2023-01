Cinema

News Leonardo DiCaprio in vacanza ai caraibi tra le modelle (e senza la compagna) [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Le foto di Leonardo DiCaprio in vacanza stanno facendo, per qualche motivo, il giro del web Eccolo qui, il nostro irreprensibile Leonardo DiCaprio in vacanza con l’inizio del nuovo anno sullo yacht dell’amico di sempre, Tobey Maguire, ai caraibi in compagnia della modella Madison Headrick (di 29 anni, non hanno mancato di notare in molti) e di altre specialiste della passerella, ma non solo. pic.twitter.com/0CNnvGipvu — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) January 5, 2023

More new photo’s from when bae #LeonardoDiCaprio vacationed in St. Barts over new years. 😍 pic.twitter.com/aPa7N9M91m — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) January 5, 2023

Ecco una bella carrellata di foto della star di Hollywood che si dà alla bella vita anche in altri momenti della vacanza, mentre gli appassionati di gossip non possono fare a meno di puntualizzare sull’assenza della sua ultima fiamma, la modella Victoria Lamas. Queste foto rubate dai paparazzi testimoniano un inizio anno davvero “interessante” per l’attore!

Fonte: Amica

More photo’s from when #LeonardoDiCaprio was spotted chatting to Lilia Weddell & Rebecca Donaldson during an after party on the patio of Forte Dei Marmi in Miami in the early hours of Thursday (Jan. 5th) morning. Go here, for more!: https://t.co/n55gTSeOGC pic.twitter.com/mDRfa9BukI — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) January 6, 2023