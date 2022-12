Condividi l'articolo

Il prossimo 23 gennaio arriverà nei cinema italiani Babylon, nuovo film di Damien Chazelle che vede protagonisti, tra gli altri, Brad Pitt e Margot Robbie. La pellicola è tuttavia già uscita in sala negli States dove però, in circa una settimana di proiezione, è divenuto rapidamente il peggiore flop dell’anno. In 5 giorni ha infatti incassato poco meno di 6 milioni di dollari, un’assoluta miseria in rapporto ai circa 80 di budget. Il film ha “superato” in questo ben poco auspicabile primato Amsterdam, nuovo film di David O. Russell che aveva incassato poco più di 30 milioni con n budget, anch’esso di 80 milioni.

Le cause del flop di Babylon sono da ricercare in più fattori. Il primo è sicuramente la durata di oltre 3 ore che sicuramente non facilita una distribuzione ampia nelle sale. Il secondo è sicuramente l’accoglienza fredda che la critica ha riservato al film. Al momento infatti su Rotten Tomatoes il film ha 55% di recensioni positive su oltre 200 recensioni.