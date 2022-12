I 10 TikTok più visti del 2022 [VIDEO]

Internet

Condividi l'articolo Li avete visti anche voi? Questi video su TikTok hanno conquistato un numero incommensurabile di utenti nel 2022. Ecco la top 10! Il video più visto su TikTok nel 2022 è su una giraffa di cioccolato gigante. Il che la dice lunga su molte cose: sull’utente medio di TikTok, sulla natura della piattaforma stessa, e anche sul 2022 come anno. E per quanto in questi dodici mesi sia successo ben altro, la piattaforma cinese (e i creator che la popolano) preferiscono deliziarsi con contenuti di questo calibro. Divertitevi. 1. Una giraffa di cioccolato gigante Descrizione: una giraffa di cioccolato gigante. Da far impallidire il Boss delle Torte, a dir poco. Difficile dire che cosa affascini di più, se il processo di costruzione o il risultato finale. Una cosa è certa: alla fine del video avrete fame e per fortuna siamo in un periodo nel quale prodotti della categoria “cioco-eccezionale” (-cit.) non mancano.

2. Lo scoiattolo adora le sue noccioline

Che dire, qui ce n’è abbastanza per eclissare qualunque video di gattini mai apparso su YouTube. La pucciosità fuori scala dello scoiattolino ha fatto impazzire una marea di gente e possiamo solo immaginarci i decibel degli acuti lanciati dagli utenti più inteneriti, esempi verbali dei quali del resto si trovano tranquillamente anche nei commenti.

3. Rosalia mangia la gomma

La protagonista di questo video è la cantante spagnola Rosalia (tra parentesi: se non la conoscete, recuperatela subito) che mangia gomme in situazioni quotidiane e con estrema nonchalance. Perché questo video è diventato virale? Boh. Fatto sta che ci ricorda un’altra famosa situazione in cui qualcuno mangiava del “gommo”, forse un’arte che andrebbe tutto sommato riscoperta.

4. Jiggle Jiggle

La componente ilare di questo video: tre ragazze che ballano con espressione assente, come se vi fossero costrette (per quanto l’impegno nello studio della coreografia sia chiaramente stato volontario). Se anche voi lo trovate divertente, siete invitati a spiegarci nel dettaglio perché.

5. “I’m just a baby!”

Non sottovalutate mai il potere di queste parole, specie quando siete davvero solo dei bambini. La pargoletta, sgridata dalla madre per i soliti infiniti motivi per cui i genitori sgridano i piccoli, cioè quando si permettono di non obbedire agli ordini, reagisce al tormento con questa sorprendente dichiarazione lapalissiana. Bellissimo, e anche in questo caso non va sottovalutata la componente di pucciosità.

6. “It’s corn”

Dovete avere sotto una certa età per cogliere la fine ironia di contenuti come questo: un’interpretazione musicale di un video divertente che fa ridere anche per come è realizzato male. Il fulcro: questo bambino che asserisce di amare il mais per il semplice e innegabile fatto che è mais. Risate a denti stretti, insomma.

7. Lizzo insegnante di danza

La protagonista di questo video è Lizzo, che in tuta da ginnastica si improvvisa coreografa e insegna a tutti come va ballata la sua hit About Damn Time. Questo perché, a quanto pare, in tantissimi l’hanno ballata (su TikTok e non) in maniera sbagliata. Per fortuna abbiamo corretto questa fondamentale inesattezza.

@lizzo I would’ve given my left coochie lip to be at the spring awakening reunion show 😭 ♬ About Damn Time – Lizzo

8. Il musical reveal più lungo del mondo

Comicità in classe ai tempi del 4.0: quest’insegnante interagisce con sé stesso in versione registrata per svelare (cosa che evidentemente negli Stati Uniti viene tenuta in gran conto) il “musical scolastico dell’anno 2023”, che si scopre essere poi, fun fact, sulla Famiglia Addams. Anche in questo caso: se capite dove esattamente questo video è divertente, per favore illustratecelo.

9. Aiutiamo Tom

Una lacrima strappastorie, che non poteva mancare. In questo video un tale Jimmy Darts aiuta il senzatetto Tom trovandogli un lavoro (e raccogliendo per lui ben ventimila dollari). Diciamo che sarebbe molto più commovente se video del genere non fossero già stati realizzati qualche miliardo di volte.

@jimmydarts Tom is no longer homeless and now has a full time job that he loves ❤️ ♬ original sound – Jimmy Darts

10. Lava vs. Ghiaccio

L’unico video tra tutti questi potenzialmente interessante: cosa succede a versare la lava sul ghiaccio? Il ghiaccio si scioglierà o la lava si solidificherà? Ma soprattutto: dov’è che questi signori se la sono procurata? C’è chi dice che non è lava ma ferro fuso, e non mancano i paragoni con Minecraft e l’ossidiana. Insomma, ecco qualcosa di cui parlare.

