Approfondimenti 10 Film da vedere in Streaming a Natale 2022 [LISTA] Consigli cinefili da vedere in streaming a Natale.

Condividi l'articolo Il momento dell’anno più atteso è finalmente giunto: Natale. Questa festa porta con sé, ovviamente, tutte le tradizioni del caso. E quale tradizione migliore di guardare un film in streaming mentre fuori nevica e con una bella tazza di cioccolata calda in mano? L’uscita al cinema di Avatar – La via dell’acqua, ha sicuramente riportato molte persone al cinema durante questo periodo, ma lo streaming ci permette di riscoprire qualche titolo che (forse) vi siete persi.

In questa lista dei film da vedere in streaming a Natale troveremo titoli che passano dall’animazione alla commedia, dal drammatico al thriller (sotto la neve, ovviamente!). Non mancheranno di certo i classici perché, anche se siete convinti di averli già visti, sappiamo tutti come funziona l’Effetto Mandela, no?

10 Film da vedere in streaming a Natale

Il Grinch (2000), Ron Howard, Netflix

Sono passati più di 20 anni dall’uscita di questo film, eppure ancora oggi non possiamo dimenticarci il grande Jim Carrey che cerca in tutti i modi di rovinare la festa più amata dai bambini di tutto il mondo.

Il Grinch, oltre a farvi divertire, vi offrirà anche degli spunti per delle importanti riflessioni sul Natale e sul suo significato. Da non perdere assolutamente, uno dei primi film da vedere in streaming a Natale!

I segreti i Wind River (2017), Taylor Sheridan, Netflix

Wind River, Wyoming. Una ragazza viene ritrovata morta sotto la neve e l’agente Jane Banner (Elizabeth Olsen) dovrà ricostruire la scena del crimine aiutata dall’agente del posto Cory Lambert (Jeremy Renner).

Questo fantastico thriller è uno dei più interessanti del panorama cinematografico degli ultimi anni. Oltre alle fantastiche interpretazioni degli attori, troviamo una fotografia spettacolare e una regia pulita che rendono questa pellicola imperdibile e fondamentale.

Mamma ho perso l’aereo (1990), Chris Columbus, Disney+

Ennesimo grande classico imprescindibile di Natale, uno dei più amati in assoluto. La piccola peste Kevin McCallister (Macaulay Culkin) ne combina di tutti i colori in questo film ormai simbolo di questa festività.

Disponibile su Disney+, Mamma ho perso l’aereo è un film da vedere in streaming a Natale insieme a tutta la famiglia.

Fatman (2020), Ian Elms e Eshon Nelms, NowTv

Dimenticatevi il solito Babbo Natale che porta i doni a tutti i bimbi su una slitta trainata da renne. Qui il grande Mel Gibson rivisita il personaggio simbolo del Natale e lo trasforma in un uomo ormai invecchiato e stanco che dovrà fare i conti con chi non è riuscito ad accontentare.

Scene d’azione incredibili e girate perfettamente in un film che, consigliamo, di non vedere con i bambini!

A Christmas Carol (2009), Robert Zemeckis, Disney+

Il canto di Natale di Charles Dickens viene trasposto da Zemeckis in questa straordinaria pellicola d’animazione. Se non l’avete ancora fatto, correte a vedere questo fantastica sintesi di recitazione, animazione e regia. Semplicemente magnifico.