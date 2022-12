Parlando con Jess Cagle, Hugh Jackman ha spiegto come farà Wolverine a tornare in Deadpool 3

Poco più di due mesi fa Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno annunciato che in Deadpool 3, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che sarà anche il primo della saga a far parte del MCU (qui i dettagli) ci sarà il grande ritorno dell’attore australiano nei panni di Wolverine. Da quel momento i fan hanno iniziato a chiedersi come questo sia possibile vista la morte che il personaggio ha incontrato nel film Logan del 2017. A dare qualche risposta è arrivato direttamente l’amatissimo attore australiano parlando al Jess Cagle Show.

Ma tutto è possibile grazie a questo sistema che hanno nel mondo Marvel per spostarsi nelle linee temporali, quindi ora possiamo tornare indietro perché, sai, è scienza. E quindi non dobbiamo intaccare la linea temporale di Logan, che era molto importante per me, e penso probabilmente anche per i fan.