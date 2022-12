Rubriche

Videogames Xbox Game Pass Dicembre 2022: i giochi del mese [LISTA] I nuovi giochi di Dicembre 2022 disponibili per gli abbonati PC e Xbox Game Pass. Ci sono anche High on Life e Eastward. Di Andrea Baiocco -

Condividi l'articolo Microsoft ha rivelato la lista dei nuovi giochi di Dicembre 2022 per Pc e Xbox Game Pass disponibili al download per tutti gli abbonati (qui i giochi di Novembre 2022). Un mese come al solito molto ricco e pieno zeppo di titoli che varrà la pena di provare. Tra questi, troviamo sicuramente High On Life, il nuovo titolo fuori di testa dai creatori di Rick & Morty, Eastward l’apprezzatissimo GDR del 2021 uscito già su Nintendo Switch e Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker (qui la nostra recensione. Inoltre, se siete interessati a ottenere diversi mesi gratis di Xbox Game Pass, vi rimandiamo alla nostra guida ufficiale ai Microsoft Rewards. Di seguito, la lista di tutti i giochi della prima metà di dicembre:

Eastward – Cloud, Console e PC – 1 dicembre

– Cloud, Console e PC – 1 dicembre The Walking Dead: The Final Season – Cloud, Console e PC – 1 dicembre

– Cloud, Console e PC – 1 dicembre Totally Reliable Delivery Service – 1 dicembre

– 1 dicembre LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker – Cloud, Console e PC – 6 dicembre

– Cloud, Console e PC – 6 dicembre Hello Neighbor 2 – Cloud, Console e PC – 6 dicembre

– Cloud, Console e PC – 6 dicembre Chained Echoes – Cloud, Console e PC – 8 dicembre

– Cloud, Console e PC – 8 dicembre Metal: Hellsinger – Xbox One – 8 dicembre

– Xbox One – 8 dicembre High on Life – Cloud, Console e PC – 13 dicembre

– Cloud, Console e PC – 13 dicembre Potion Craft – Console e PC – 13 dicembre

– Console e PC – 13 dicembre Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition – Cloud, Console e PC – 15 dicembre

– Game of the Year Edition – Cloud, Console e PC – 15 dicembre Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan – Cloud, Console e PC – 15 dicembre

High On Life

High On Life è indubbiamente il titolo più atteso del mese di dicembre per gli abbonati Xbox Game Pass. Questo nuovo sparatutto in prima persona porterà tutta la follia dei creatori di Rick & Morty, grazie anche a pistole parlanti che prenderanno in giro il giocatore anche durante le sparatorie più frenetiche. Siete pronti a salvare la galassia?

Eastward

Eastward è un indie GDR action – adventure sviluppato da Pixpil e pubblicato da Chucklefish. L’esordio nel 2021 su Nintendo Switch e PC fu grandioso, apprezzato da critica e pubblico grazie anche a un simpaticissimo comparto grafico. Un titolo da vivere tutto d’un fiato e che vi terrà occupati per più di quaranta ore di gioco.

E voi, proverete qualche gioco? Fatecelo sapere come al solito nei commenti.

Continuate a seguirci su LaScimmiaGioca