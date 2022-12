News

Condividi l'articolo Mercoledì, serie TV Netflix di Tim Burton ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams, è uno show ricco di riferimenti non solo ai precedenti lavori fatti sulla stramba famiglia creata da Charles Addams ma anche ad altri film del celeberrimo regista che l’ha ideata. Ecco dunque l’elenco completo che, lo scenografo della serie Mark Scruton, ha aiutato a compilare parlando con Variety. L’artista inanzitutto spiega che nella città di Jericho, dove vivono i “normies“, vetrine come il fioraio, il calzolaio e il negozio dell’usato sonos tati presi direttamente dai cartoni animati originali di Charles Addams. Tuttavia nella città ci sono anche riferimenti ben evidenti ai film di Burton.

Le Banderuole

Scruton ha rivelato che le banderuole in metallo appese ai muri della caffetteria che Mercoledì e gli studenti di Nevermore sono dei diretti riferimenti al cineasta: troviamo infatti il cavaliere senza testa di “Sleepy Hollow” e il cappello di Willy Wonka. Tuttavia non sono gli unici riferimenti ai film di Burton che troviamo nelle scenografie; nell’ufficio del preside Weems c’è infatti una testa rimpicciolita, evidente citazione a Beetlejuice.

Pilgrim World

Mercoledì odia tutto ciò che riguarda i pellegrini e il colonialismo. Quando viene trasferita nella sua nuova scuola Nevermore, scopre che il parco divertimenti più vicino è Pilgrim World dove si celebrano appunto i pionieri della città. Questo è un riferimento a La Famiglia Addams 2, dove Mercoledì e suo fratello Pugsley vengono mandati al Camp Chippewa. È un posto che nessuno dei due può sopportare, in particolare la primogenita che finisce per dare fuoco al romantico allestimento per il Ringraziamento, pronunciando il suo famigerato monologo sulla crudeltà dei pellegrini

I due schiocchi di dita

I due schiocchi di dita necessari per far muovere la statua di Edgar Allan Poe ed accedere alla libreria segreta della società Belladonna è un chiaro riferimento al motivetto divenuto iconico della Famiglia Addams che si basa proprio sullo schioccare le dita.

I Gargoyle

Scruton spiega che i gargoyle nel cortile sono un enorme indizio per la serie.

Tutti i gargoyle sono stati progettati per rappresentare i diversi gruppi all’interno delle scuole. Quindi ci sono vampiri, gorgoni e sirene e c’è un grande pezzo di trama nascosto lì.

La prima volta di Pugsley

La prima volta che il pubblico incontra il fratello di Mercoledì, Pugsley, nel film del 1991, questi ha una mela in bocca ed è legato mentre lei gli lancia una freccia. Nel primo episodio della serie, la protagonista apre il suo armadietto e trova suo fratello (Isaac Ordonez) legato con una mela in bocca. Questo dà il via alla catena di eventi che porta Mercoledì alla Nevermore Academy. C’è amche un secondo riferimento poi quando Mercoledì pratica il tiro con l’arco nella scuola. Qui spiega a Xavier che lui e suo fratello tirano spesso con l’arco (cosa che avviene nel secondo film della saga cinematografica) e alla fine della sequenza colpisce al volo una mela con una freccia e la conficca al centro del bersaglio.

L’avevate notati?

