Serie TV The Patient, il Trailer della serie con Steve Carrell Ecco il Trailer Italiano di The Patient, nuova serie con protagonisti Steve Carell e Domhnall Gleeson Di Matteo Furina -

Mentre Strauss inizia a malincuore il trattamento, l’esperienza porta alla luce demoni e traumi propri, offuscando il confine tra paziente e terapeuta. Il trailer inizia con una normale sessione di terapia tra i due prima di avanzare rapidamente alla situazione degli ostaggi, con Strauss legato con una catena nella casa di Sam.

Una terapia di successo richiede un ambiente sicuro, senza niente come la paura che incombe su ogni sessione” -dice Carell nel trailer.

Nel corso della sua prigionia, Alan scopre non solo quanto sia profonda la compulsione di Sam, ma anche quanto lavoro deve fare per riparare la spaccatura nella sua stessa famiglia. Con il tempo che sta per scadere, Alan combatte disperatamente per fermare Sam prima di diventare suo compliceo, peggio, un bersaglio.

Oltre ai due già citato protagonisti, nel cast troviamo Andrew Leeds nei panni del figlio separato di Strauss, David Alan Grier in quelli del suo vecchia terapista. Con loro Linda Emond che sarà sua madre Candance e Laura Niemi che interpreterà invece sua moglie recentemente scomparsa.

