The Witcher 3: lo spettacolare Trailer della Complete Edition per next gen [VIDEO]

La versione di The Witcher 3 per PS5 ed Xbox X/S è a dir poco promettente

Geralt di Rivia come non l’avete letteralmente mai visto si mostra nel primo trailer di The Witcher 3: The Wild Hunt in versione Complete Edition, che aggiorna lo storico gioco alla next gen portandolo su PlayStation 5, Xbox X/S e sui PC più performanti con nuove grafiche, mod correttive e ray tracing.

L’update è in arrivo il 14 dicembre 2022 ed è gratuito per chi già possiede il gioco in versione digitale. Vedremo le avventure dello stigo Geralt in tutto un nuovo splendore che rende giustizia all’ormai classico titolo CD Projekt, questo in attesa dei nuovi giochi a tema The Witcher che dovrebbero uscire tra non troppo tempo.