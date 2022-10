Musica

News Nick Cave afferma che Blonde è il suo film preferito di tutti i tempi Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo E il fatto che Nick Cave abbia scritto la colonna sonora, assieme con Warren Ellis, è solo una coincidenza Sorpresa: Nick Cave dichiara qual è il suo film preferito di tutti i tempi. Lo fa nel suo blog The Red Hand Files, rispondendo alla domanda posta da un fan. E di quale film si tratta se non di Blonde, il biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas nei panni della diva. Film per il quale, guarda caso, Cave ha composto la musica assieme a Warren Ellis. Una scelta che non si può, accantonando l’ironia, non considerare di parte. Ma visto l’impegno del musicista nel produrre la musica di questo film considerato così controverso, e senza scordare le sue decadi di onorata carriera nella musica alternativa, diciamo che per questa volta gli possiamo perdonare questa piccola scelta un po’ criticabile.

Cave aveva già collaborato con Andrew Dominik in altri film: L’assassinio di Jesse James per Mano del Codardo Robert Ford (2007) e i documentari musicali One More Time with Feeling (sulla registrazione dell’album Skeleton Tree dei Bad Seeds) e This Much I Know to Be True, che segue sempre Cave ed Ellis.

Su questo ultimo lavoro, Cave ha detto: “Lavorare con Andrew Dominik è sempre una sfida, ma soprattutto un’esperienza da far scoppiare il cervello. Creare la colonna sonora per questa terrificante e complessa re-immaginazione della storia di Marilyn Monroe non è stato diverso e, come sempre, è stato un completo privilegio lavorare per lui”. Un trio affiatatissimo.

Fonte: IndieWire

