Musica

News Gene Simmons: “Sono stato con 4800 groupies, ma mia moglie mi ha fatto bruciare le foto” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La leggenda delle foto delle donne di Gene Simmons, e la fine che hanno fatto “Non mi facevo molto di droghe ai tempi folli, ma facevo molto sesso“. Lo afferma Gene Simmons, leggenda vivente e bassista dei Kiss. Uno dei più famosi musicisti della storia del rock e, in un modo tutto suo assieme ai tre compagni, sex symbol un po’ contorto di un’era molto contorta. Intervistato nel 2016 gli viene domandato: “Hai dormito con 4800 donne?” E risponde: “Così mi dicono. Avevo le polaroid per provarlo, oh sì. Ma la maggior parte sono andate bruciate. Quando Shannon [Tweed, la moglie ex-Playmate sposate nel 2011] ed io ci siamo messi insieme, abbiamo fatto un rituale”.

Durante il quale, spiega il bassista (e del resto la leggenda è ben nota) tutte queste foto trofeo delle sue conquiste sessuali sono state bruciate in un unico, grande falò. Che, così racconta il mito, sarebbe andato avanti a bruciare per ore e ore, come a sottolineare l’enormità rappresentata dall’ammontare di dette conquiste.

Ma non sembra essersi pentito. Rivela infatti: “La famiglia è il mio più grande traguardo. Non sapevo che cosa significasse prima di Shannon e prima di avere figli. Non me ne importava, non volevo sposami o avere figli. Ma quando sono nati ero all’ospedale a piangere come una ragazzina di dodici anni”. Tutti cambiano.

Fonte: The Sun

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente