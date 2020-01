Emily Ratajkowski schierata con Sanders per le elezioni USA [VIDEO]

Le elezioni presidenziali USA si avvicinano e la guerra a Trump da parte dei Democratici è totale. Come nella miglior tradizione americana, piano piano si creano tutti gli endorsement di moltissime star hollywoodiane e non. Immancabile, tra queste, anche la modella e attrice Emily Ratajkowski che, come sempre, si schiera in favore di Bernie Sanders.

Proprio uno dei possibili candidati Dem per concorrere alla presidenza, ha postato sul suo canale YouTube una video intervista in cui Emily Ratajkowski spiega i motivi per cui appoggerà Sanders. È possibile infatti ascoltare elogi che dipingono Sanders stesso come una persona genuina, con politiche ben precise circa sanità e diritti civili.

La Ratajkowski racconta anche il suo primo approccio alla politica di Sanders, spiegando come la sua prima impressione fu “this is our man“, che tradotto suona come “questo è il nostro uomo“. Una vera e propria lettera aperta racchiusa in un video di circa due minuti.

Non solo Instagram e foto osé, Emily Ratajkowski mostra anche il suo volto più intellettuale, in barba ad ogni stantio luogo comune sulle donne belle ma poco intelligenti.

Quanto detto da lei, sottolineato comunque da tempo, racchiude una serie di principi sui quali magari si può non essere d’accordo ma che mostrano ad ogni modo una certa conoscenza di tematiche molto delicate. Non da meno, il suo essere schierata in prima linea per le tematiche di cui sopra, anche a costo di essere arrestata.

Non resta che vedere cosa accadrà tra i democratici, sperando che non ci sia nulla di strano. Almeno stavolta.

