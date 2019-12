Brie Larson, la scollatura da Jimmy Kimmel fa impazzire i fan [VIDEO]

Brie Larson, la Captain Marvel dell’MCU è stata mercoledì scorso ospite del Jimmy Kimmel, il Late Show di punta della rete americana ABC, oltre ad essere uno dei più importanti dell’intero paese.

In realtà il ruolo dell’attrice è stato diverso dal solito. Difatti il mattatore era assente e a lei, per circa 10 minuti, è toccato il compito di sostituirlo. Bisogna dire che se l’è cavata benissimo, grazie ad un ottimo monologo comico nel quale ha spaziato dalla politica all’attualità, condito da battute sull’assente Jimmy Kimmel, ad una parodia di Elf on The shelf e ad una presenza scenica di tutto rispetto.

Infatti se c’è una cosa di cui l’intero pubblico mondiale si è accorto durante la messa in onda del celebre programma, è stata sicuramente la scollatura di Brie Larson. La trentenne attrice californiana è apparsa in splendida forma nel suo suo vestito attillato ed ha letteralmente fatto impazzire i fan. Difatti il pubblico americano si è scatenato su Twitter, letteralmente stregati dalla bellezza della Larson, che è riuscita davvero a mantenere incollati tutti allo schermo.

Visiting mom, watching Jimmy Kimmel Live with guest host Brie Larson. Mom: “Has Brie Larson always had those big boobs like that??” Me: “Uh, no mom, she hasn’t.” Fun conversation! pic.twitter.com/MahKjAIbBb — Mark Walters (@markwalters74) 19 dicembre 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Oltre all’abbagliante scollatura, Brie Larson ha mostrato comunque una grande capacità di sostituirsi ad un mostro sacro come Jimmy Kimmel, tenendo il passo sia attraverso battute ironiche che attraverso la conduzione ordinata dello show, nel quale ha presentato anche un coro ad intonare canzoni natalizie in maniera eccezionalmente professionale.

Che dite, vi è piaciuta Captain Marvel come conduttrice? Sull’estetica abbiamo davvero pochi dubbi.

Scriveteci cosa ne pensate e continuate a seguirci su LaScimmiaPensa.com.

Leggi anche: