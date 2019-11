The Irishman, il trailer finale è da brividi [VIDEO]

Netflix ha pubblicato il nuovo e ultimo trailer di The Irishman

The Irishman, il nuovo capolavoro di Martin Scorsese sarà disponibile su Netflix dal 27 novembre, dopo essere stato al cinema per qualche giorno.

Il nuovo trailer che potete vedere qui sotto, si concentra di più sul lato umano del protagonista interpretato da Robert De Niro:

La trama ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di The Irishman di Martin Scorsese, una saga epica sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra vista dagli occhi del reduce della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, imbroglione e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più tristemente note del ‘900. Il film copre diversi decenni di uno dei maggiori misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, offrendo un viaggio grandioso attraverso i segreti del crimine organizzato, tra i suoi meccanismi interni, le rivalità e i legami con la politica.

Se non l’avete visto al cinema, non perdetevi assolutamente The Irishman, dal 27 novembre su Netflix (qui tutte le uscite del mese).

Leggete qua qual è la vera storia che ha ispirato il film di Scorsese.

Scriveteci cosa ne pensate e continuate a seguirci su LaScimmiaPensa.com.