Prime chicche da Disney+ per i fan Marvel, ecco il trailer della serie Marvel What if…

Probabilmente la serie Marvel What if… è quella che incuriosisce di più i fan della Casa delle Idee, in quanto ogni storia potrebbe riservare molte sorprese, dato che le storie non sono legate a nessuna precedente o successiva.

Tutti gli episodi di Marvel What if… dovrebbero essere anche scollegati tra loro e ognuno di essi dovrebbe presentare una storia diversa, una storia alternativa del MCU.

Da come potete vedere nel video qui sotto, pubblicato da Disney+ al suo avvio negli Stati Uniti d’America almeno una storia sarà quella di Marvel Zombie che è già vissuta nelle pagine dei fumetti. Un’altra sarà quella che vede Peggy Carter maneggiare lo scudo da Captain America ma in versione Britannica! E T’Challa (Black Panther) indossare i panni di Star Lord! Godetevi il trailer e scriveteci cosa ne pensate.

Questa serie uscirà nell’estate 2021 negli Stati Uniti su Disney+. Il quadro specifico dell’offerta per l’Italia non è stato ancora reso noto. Si sa solo che Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo 2020.

Questa serie fa parte di una serie di show in preparazione per Disney+ da parte di Marvel Studios. Questi show, tra cui WandaVision e The Falcon and Winter Soldier, saranno i più costosi di sempre per il formato TV, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Scriveteci cosa ne pensate e continuate a seguirci su Lasciammiapensa.com per nuovi approfondimenti dal mondo Marvel e non solo.