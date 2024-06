News

Condividi l'articolo Longlegs promette bene! Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Nicolas Cage sta attraversando un periodo di grande attività contraddistinto da diversi film che stanno attirando l’attenzione del pubblico. Dopo infatti Dream Scenario e The Surfer, il grande attore si è ora cimentato nell’horror con Longlegs, nuovo film di Oz Perkins. Sebbene la pellicola non sia ancora arrivata al cinema, alcuni critici l’hanno potuta vedere in anteprima e ne sono rimasti estasiati. Al momento in cui vi scriviamo infatti, su Rotten Tomatoes, il principale aggregore di recensione al mondo, registra un 100% di pareri positivi nei confronti del film. Si tratta chiaramente di un numero ancora esiguo di recensioni, ma fanno comunque ben sperare.

Longlegs è uno dei film più spaventosi e migliori dell’anno , senza dubbio – scrive ad esempio Mary Beth McAndrews di Dread Central

Il sentimento è replicato anche in altre recensioni, con Bill Bria di Slashfilm che concorda sul fatto che è il film horror più terrificante del 2024, un film che ti entra sotto la pelle e potrebbe non uscire mai

Longlegs vede protagonista Nicolas Cage nei panni di uno spietato serial killer. Il film seguirà Lee Harker, recluta dell’FBI interpretata dalla regina dell’orrore Maika Monroe, a cui viene assegnato un caso irrisolto a cui dovrà lavorare per mettere insieme una serie di indizi occulti in modo da poter porre fine a una terrificante follia omicida.

Il film ha Osgood Perkins di The Blackcoat’s Daughter come regista e scrittore, e vede nel cast anche Blair Underwood, Alicia Witt e Kiernan Shipka. Perkins ha anche anticipato che l’attore premio Oscar sarà “irriconoscibile” nel film.

Ha ricavato la voce del personaggio, il suo aspetto, il suo atteggiamento. Quali riferimenti utilizzerà Nic in termini di persone ndella sua vita o di altri attori? È molto schietto e attinge molto dalle altre persone. Quando arriva sul set è irriconoscibile. Non sembra se stesso, non cammina come fa di solito.

