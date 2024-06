Tecnologia

Curiosità Bliss: ecco l’origine del leggendario sfondo di Windows XP Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Quante volte avrete visto questo panorama? L’immagine originale è intitolata Bliss ed è stata definita la “più vista di sempre” Forse questa immagine dal titolo Bliss non è la più guardata di sempre, ma di sicuro è universalmente nota. Come tutti ricordiamo, è infatti lo sfondo di default del desktop di Windows XP. La foto originale (esatto, non è creata a computer) venne scattata da un fotografo del National Geographic di nome Charles O’Rear, nel 1996. Il panorama è quello delle colline di Los Carneros, un’area di Wine Country, in California, nota per i famosi vitigni. O’Rear catturò l’immagine con una fotocamera reflex Mamiya RZ67 e la vendette come foto stock alla Westlight, con il titolo Bucolic Green Hills. Westlight venne acquistata nel 1998 da Corbis, e fu da loro che nel 2000 Windows acquisì i diritti dell’immagine per il suo nuovo sistema operativo.

Qui potete ammirare la street view della location, rimasta pressoché immutata dopo quasi trent’anni. Nel tempo è stato asserito che l’immagine è stata manipolata o modificata con Photoshop, ma O’Rear insiste che quella che vediamo è proprio la foto originale da lui scattata nel 1996, senza ritocchi.

Incredibile come una foto “qualunque” (pure se bellissima, va detto) sia in seguito a una serie di coincidenze diventata una delle immagini più note dell’era moderna, e per paradosso rappresentando nel contempo un magnifico panorama verde e naturale. Era un tempo, i primi anni ’00, in cui il futuro appariva ancora promettente e sgargiante.

