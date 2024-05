News Cardi B e il commento di un fan che l’ha fatta piangere Parlando cn Rolling Stone, Cardi B ha rivelato un commento di un fan che l'ha fatta piangere Di Matteo Furina -

Parla Cardi B Cardi B è una delle artiste più famose e amate al mondo. Tuttavia anche lei, come tutti, deve fare i conti con le fanbase online. In una recente intervista con Rolling Stone, la rapper ha parlato di un particolare commento che l'ha addirittura fatta piangere.

Stavo scorrendo TikTok e uno stron*o mi ha fatto piangere – dice la rapper. Mi ha scritto: “Devi arrenderti. È meglio essere un’influencer. Stavi fingendo di essere una rapper. Non lo prendi sul serio. Ecco perché non pubblichi la tua musica”

E invece è proprio perchè prendo la mia musica così dannatamente sul serio che non la pubblico. Perché se non è perfetta per il mio orecchio, se ogni fottuta parola non suona come pronunciata correttamente, se il ritmo prevale sulle parole o le parole prevalgono sul ritmo, non voglio pubblicarla

Sebbene Cardi B sia considerata uno dei grandi nomi del rap femminile, ha pubblicato solo un album in studio, Invasion of Privacy del 2018. La rapper ha già discusso con i suoi devoti fan sullo stato del suo album successivo. Ogni anno dal 2018, ha lasciato intendere che il suo secondo album sarebbe uscito a breve, portando alcune persone a stancarsi.

Il 1 marzo di quest’anno infatti, Cardi B ha detto che aveva intenzione di pubblicare il suo prossimo album quest’anno trovandosi poi litigare con un fan, che ha amesso di essere scettico, su X

Questo è un grande risultato per me, e ovviamente ecco che arriva Bardigang che si lamenta come Deum, non posso festeggiare un cazzo. Comunque NESSUN album quest’anno, non mi interessa, mi sto rilassando.

