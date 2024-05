News Baby Reindeer: la vera Martha pronta a fare causa a tutti Attraverso una lunga dichiarazione, Fiona Harvey, la 'vera' Martha di Baby Reindeer, ha rivelato di esse pronta a fare causa a Netflix e a Gadd Di Matteo Furina -

Parla Fiona Harvey, la 'vera' Martha di Baby Reindeer Su Netflix trovate Baby Reindeer, miniserie che racconta un assurda storia di stalking vissuta dal protagonista Donny e ispirata alla vera esperienza vissuta dal creatore e attore principale Richard Gadd a causa di una donna che nella serie è chiamata Martha (qui la nostra spiegazione del finale). Si tratta chiaramente di nomi fittizi e la vera identità dei protagonisti dello show non è stata rivelata.

Tuttavia la donna che ha ispirato lo show, Fiona Harvey, è venuta allo scoperto prima rilasciando un’intervista a Piers Morgan (qui per vederla) e poi rilasciando una lunga dichiarazione nella quale nega tutto quello che è emerso nello show e si dice pronta a intraprendere vie legali.



Mi chiamo Fiona Harvey. All’inizio del 2024, Netflix ha pubblicato una serie tv chiamata Baby Reindeer, che ha pubblicizzato e commercializzato come una “storia vera”. Uno dei due personaggi principali, “Martha”, doveva chiaramente essere basato su di me. Un dirigente senior di Netflix ha fornito prove davanti al parlamento sotto giuramento che Baby Reindeer era “ovviamente una storia vera” sui rapporti di Richard Gadd con uno “stalker condannato”.

Senza dubbio Richard Gadd, Clerkenwell Films (che ha prodotto il programma) e Netflix hanno guadagnato milioni di sterline da questo programma, in gran parte affermando che Baby Reindeer è una storia vera. Non ho dubbi che il personaggio di “Martha” in Baby Reindeer volesse essere un mio ritratto. Il problema per Richard Gadd e ora per Netflix è che Baby Reindeer non è affatto una storia vera. Non sono una “stalker condannato”. Non sono mai stato accusata di alcun crimine, tanto meno condannata, tanto meno dichiarata colpevole e ovviamente non sono mai stata in prigione. È così che Gadd e Netflix hanno scelto di ritrarmi in uno show televisivo, per il proprio tornaconto finanziario.

Nessuno mi ha mai contattato per commentare l’accuratezza di Baby Reindeer, o per l’accusa molto grave e dannosa secondo cui sono un criminale condannato, con precedenti penali gravi, che ha trascorso del tempo in prigione. Nessuno mi ha mai chiesto il permesso di presentarmi in questo modo o di usare la mia immagine.

La tempesta mediatica attorno a Baby Reindeer e la mia rapida identificazione come la “vera Martha” hanno causato danni indicibili alla mia salute, alla mia reputazione, alle mie prospettive di lavoro e alla mia capacità di prendere decisioni sensate sul mio benessere e sui miei interessi. Questa tempesta mediatica continua, con bombardamenti quotidiani di chiamate in cerca di commenti su storie di ogni tipo possibile. Faccio questa dichiarazione per chiarire che non farò ulteriori commenti sui media di alcun tipo fino a nuovo avviso.

Con l’assistenza di un esperto avvocato inglese, Chris Daw KC, sto mettendo insieme un team legale, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per portare avanti un’azione legale contro tutti coloro che hanno mentito su di me e hanno usato la mia immagine per fare pubblicità, per guadagnare enormi somme di denaro per loro stessi, con conseguenze così dannose per me e la mia famiglia. Chris non è formalmente assunto per mio conto e non rilascerà alcuna dichiarazione ai media di alcun tipo, in relazione alla mia posizione o ad altre storie dei media, fino a nuovo avviso.

Una volta che avrò un team legale, mi aspetto che rilascino un’ulteriore dichiarazione, definendo i prossimi passi che farò per affrontare tutto quello che è successo, come risultato diretto dell’immagine disonesta e falsa di me, dipinto in Baby Reindeer e nei media in generale. Nel frattempo, per il bene della mia salute, vi prego di rispettare la mia privacy e di smetterla con chiamate e i messaggi infiniti, chiedendo interviste, commenti e tante altre cose. Ho chiarito che non sono fisicamente in grado di sopportare le incessanti molestie da parte dei giornalisti e, se ciò continua, farò denuncia alla polizia.

