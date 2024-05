Serie TV

News Fallout: cos’è la Confraternita d’Acciaio, e qual è il suo scopo? Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La Confraternita d’Acciaio è uno dei nuovi poteri negli Stati Uniti devastati dell’era post-atomica in Fallout. Ecco chi sono i cavalieri di questa organizzazione, chi lo diventa e qual è la sua missione La Confraternita d’Acciaio (Brotherhood of Steel) rappresenta una delle numerose fazioni nelle quali si divide la concentrazione del potere nel mondo post-apocalittico di Fallout. A metà tra una organizzazione paramilitare e una setta, la Confraternita discende da una branca dell’esercito degli Stati Uniti resasi indipendente a ridosso dello scoppio della Guerra Atomica, tra il 2077 e il 2082. Fu il capitano Roger Maxson ad organizzare la milizia come una specie di religione, stabilendo ranghi e ruoli che poi si sono evoluti in maniere differenti a seconda delle diverse diramazioni della Confraternita nelle wasteland, ma tutti sempre legati dalla dottrina della Catena che Vincola: a seconda del rango si obbedisce solo agli ordini del diretto superiore, e li si impartisce solo al diretto inferiore.

Nella serie Amazon vediamo soltanto una parte dell’evoluzione complessa della gerarchia della Confraternita, la quale si articola in diversi ruoli che vanno da scudiero (squire) a cavaliere (knight) e fino agli anziani (elders). Generalmente viene ordinato cavaliere chi ha superato un lungo periodo d’addestramento, e può passare di grado. Lo stesso vale in linea di massima per gli altri ruoli, specie quelli più attinenti al combattimento.

Nella sezione della Confraternita che vediamo nella serie gli scudieri – come Maximus e poi Thaddeus – sono considerati alla stregua di galoppini, trattati come rifiuti umani e anche marchiati a fuoco. Ciò nonostante, molti di essi credono nella sacralità della gerarchia e sono disposti alla più dura gavetta pur di salire di grado. Viene implicato come, comunque, chi diventa cavaliere non lo meriti per forza – come Titus – mentre altri, come Maximus, lo possono diventare per caso e non necessariamente salendo la scala gerarchica gradino per gradino.

Qual è lo scopo della Confraternita? Dalla sua nascita, il proposito principale o ufficiale è quello di preservare armi e tecnologie come le famose armature – che, come ricorda Cooper Howard, erano in uso già da anni – per evitare che finiscano in mani “sbagliate” e facciano ricadere l’umanità negli errori bellici e non che ne hanno già quasi causato la distruzione una volta.

Seguendo questi dettami i soldati dell’organizzazione si ergono a “buoni”, salvatori e protettori del più deboli, ruolo che come vediamo Maximus non esita ad assumere alla prima occasione. Ma come sempre nel mondo di Fallout la linea che divide buoni e cattivi non è netta e un tale potere, seppur governato da una rigida ideologia, è sempre pericoloso. Anche nella serie, ci sono già tutte le premesse per esplorare i lati più oscuri di questa “religione militare”. Ne sapremo di più, naturalmente, nella seconda stagione.

