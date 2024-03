Serie TV

Approfondimenti Shogun: la vera storia dietro la serie Disney+ Di Andrea Campana

Il libro da cui è tratta la serie, scritto da James Clavell nel 1975, provvede a romanzare e drammatizzare gli eventi della storia reale, ma quegli eventi hanno ciò non di meno avuto luogo davvero. La morte di Toyotomi Hideyoshi, il primo grande unificatore del Giappone, è il primo importante e il momento scatenante della serie.

Intrighi, battaglie, conquista del potere

I cinque signori designati per mantenere la pace dopo la sua morte presto entrano in conflitto e uno di loro, Tokugawa Ieyasu, è lo shogun (dittatore militare) che prende il potere, conquistando il castello di Osaka e vincendo la celebre battaglia di Sekigahara, una delle più famose della storia del sol levante.

Nel corso degli eventi Tokugawa Ieyasu incontra William Adams, il primo celebre navigatore inglese ad essere giunto in Giappone, proprio nell’anno 1600. William diviene presto un consigliere fidato presso lo shogun. Sfruttando le sue conoscenze sulla navigazione e imparando il più possibile nell’incontro tra cultura occidentale e orientale, Tokugawa architetta i suoi piani e lotta per instaurare lo Shogunato Tokugawa.

L’inizio del Periodo Edo

Si tratta di un momento molto importante nella storia giapponese perché quando lo Shogunato infine si afferma, nel 1603, ha inizio il Periodo Edo (dall’antico nome di Tokyo) che durerà più di due secoli e porterà il Giappone a una estrema chiusura nei confronti del mondo esterno e degli occidentali, particolarmente dei missionari cristiani. Il tema viene esplorato nel film Silence di Martin Scorsese.

Nella serie Disney+, iniziata il 27 febbraio e in conclusione il 23 aprile 2024 con la prima stagione, i personaggi hanno nomi fittizi. Yoshii Toranaga è Tokugawa Ieyasu, John Blackthorne è William Adams e Toda Mariko è Hosokawa Gracia, il personaggio femminile principale ed estremamente importante specie per il suo ruolo nella battaglia di Sekigahara.

Realtà e finzione romanzata

Questi gli eventi principali registrati dalla storia, senza addentrarci troppo nei particolari anche per evitare spoiler (dato che molte vicende verranno riprese pari pari o comunque nel modo più fedele possibile). C’è da tenere presente, chiaramente, che come il romanzo la serie modifica molto di quel che è successo per rendere il tutto più appassionante e avvincente.

Per esempio, nella storia di Clavell l’inglese Blackthorne e la giapponese Mariko hanno una relazione, ma le loro controparti nella vita reale non si sono a quanto pare neppure mai incontrate. In ogni caso, c’è già chi parla di questa serie come di un Game of Thrones nipponico, e non resta che aspettarne la fine per sapere se è vero!

