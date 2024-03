News

Serie TV Shogun, Sanada parla dell’importanza dell’attinenza storica Parlando con Vanity Fair, Hiroyuki Sanada ha spiegato l'impegno messo nella realizzazione di Shogun Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Hiroyuki Sanada parla del lavoro svolto su Shogun Shogun è sicuramente una delle serie del momento (qui la vera storia). In particolare sta venendo molto apprezzata l’attenzione messa all’attinenza alla vera ambientazione Giapponese. Intervistato da Vanity Fair, l’attore e produttore Hiroyuki Sanada ha spiegato di essersi impegnato al massimo affinchè la cultura nipponica fosse rispettata. Ci sono stati fraintendimenti, mi hanno chiesto di fare versioni stereotipate di alcuni elementi, ma ora qualcosa ora è cambiato e spero che anche questo show contribuirà a farlo in modo che questa sia la nuova normalità negli studios. Prima di assumere il ruolo, ho chiesto agli sceneggiatori, al regista e ai produttori: come volete mostrare la nostra cultura al mondo? Ho detto loro che se avessi accettato il ruolo, avrei avuto bisogno di alcune cose, incluso il fatto che se non avessero assunto attori giapponesi per ruoli giapponese, non avrei potuto essere coinvolto in questo progetto. L’ho detto chiaramente. Avevo delle condizioni.

Ma a volte, sui set su cui ho lavorato, gli oggetti di scena non erano corretti. Oppure la lingua sul poster era capovolta. Avevo bisogno di controllare tutto questo ogni singolo giorno, e poi correggere, correggere, correggere. Essendo solo un attore, non posso essere coinvolto dall’inizio e sul set non c’è né tempo né budget extra per cambiare le cose. Quindi ho imparato a dire cose del tipo: “Per favore, taglia questo: non è giapponese, è una cosa cinese. Per favore, cambia un po’ l’inquadratura e poi saremo tutti a posto. Giriamo.” Ho imparato a tenere compagnia senza grossi litigi o problemi. [ Ride ] Tutte queste esperienze mi hanno aiutato per questo. Anche se non è un’ambientazione perfetta, penso che ho capito come il mix tra ciò che vogliono filmare e la cultura reale, come sistemarlo in tempo e poi andare avanti. Questo tipo di tecniche mi hanno aiutato questa volta.

Che ne pensate? Avete visto Shogun?

