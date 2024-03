Cinema

News Rachel Zegler si sfoga contro gli hater: "Dovrei farmi fuori?" [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Rachel Zegler continua ad essere nel mirino di hater e troll sui social, e risponde per le rime con non poco astio “Perché sei ancora viva?” chiede qualcuno online a Rachel Zegler. “Non lo so amico” risponde l’attrice sardonica. A un altro, che le domanda: “Come ci si sente sapendo che hai avuto un award che non ti meriti?”, e lei replica: “Oh mio Dio, dovrei uccidermi?” Questo il tenore dei commenti ricevuti dall’attrice sui social. Come molte persone famose, specie tra i giovanissimi (Rachel è classe 2001), anche lei cade nel mirino di infinite prese in giro e attacchi di diverso tenore. Particolare scontento sembra abbia suscitato una sua recente cover della canzone Complex di Katie Gregson-MacLeod, postata su YouTube.

Rispondendo agli attacchi con espressioni rancorose e rassegnate come queste, la Zegler ha suscitato la preoccupazione dei fan, che hanno iniziato a chiedersi se le battaglie sui social non le stiano causando una eccessiva quantità di stress. Postando questi screen in un thread su Reddit, alcuni dei suoi sostenitori hanno iniziato a commentare: “Sono preoccupato per lei”.

Si leggono espressioni di sostegno come: “Mi sento male per lei, non merita tutto l’odio che le arriva”; “Davvero spero che si faccia indietro e non risponda ai commenti di odio e li blocchi”; e “Questo fa schifo in ogni caso ma cos’è tutto questo vetriolo? Da dove viene? Questa cosa è disgustosa e spero che lei sia ok”. Due fronti contrapposti, e nel mezzo una celebrità che paga il prezzo della sua fama. Poco da dire: questo è il 2024.

Fonte: BuzzFeed

