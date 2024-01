News Deadpool, Morena Baccarin parla delle scene di sesso Nel corso degli anni Morena Baccarin ha più volte ribadito la sua insofferenza per le scene di sesso girate in Deadpool Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nei due film della saga di Deadpool, film dedicati al Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds, uno dei personaggi principali è la sua fidanzata Vanessa, interpretata da Morena Baccarin. Il ruolo prevedeva che la coppia dovesse avere un incontro ravvicinato e personale, incluso un montaggio di scene di sesso presenti all’inizio del primo film. La scena li vede celebrare tutta una serie di occasioni speciali facendo sesso mentre indossano abiti adatti alla festività. Si possono quindi vedere i due festeggiare Natale, San Valentino, Giornata della donna e altre festività nazionali. Tuttavia la ma Baccarin ha parlato di questa esperienza con Conan O’Brien nel 2017 spiegando di come abbia odiato quelal sequenza.

Il film è stato davvero divertente, a parte i due giorni di scene di sesso, è stata meravigliosa, l’intera esperienza – ha detto Morena Baccarin. Ci sono voluti due giorni per girare le scena di sesso, perché stavamo facendo l’amore dolcemente per un intero anno solare. Quindi erano tutti giorni di vacanza e ci vestivamo in modo diverso per ognuna

La Baccarin ha anche ammesso che non riusciva nemmeno a godersi le scene in cui si baciavano. Parlando alla rivista People nel 2018, ha infatti spiegato che il costume di Deadpool era davvero inadatto allo scopo.

Continuo a dire che baciarlo con quella maschera è come baciare un preservativo in lattice gigante. Fondamentalmente ha sempre l’odore di gomma.

La Baccarin tuttavia sottolineato come Reynolds abbia reso tutto il calvario sopportabile grazie alla sua professionalità.

Si ride molto. E quella roba è sempre scomoda – ha detto a Collider nel 2015. Ma ne abbiamo tratto il meglio.

