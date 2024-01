Musica

News Kanye West paga 850mila dollari per impiantarsi una dentiera di platino [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Una cosa che sarebbe straordinaria per chiunque, ma non per il buon vecchio Kanye West Un bel po’ che avevamo notizie di lui, e Kanye West non si smentisce tornando a far parlare di sé con un’altra impresa mirabolante e “trasgressiva”. Ossia: impiantarsi una dentiera finta, come fanno molti rapper, ma non d’oro o di diamante. La sua è fatta di un insieme di materiali che includono il palladio e il platino. La dentiera, mostrata su Instagram, è stata progettata a quanto pare dal cantante stesso assieme ad esperti medici dentisti e ad un tale dottor Thomas Connelly, che a quanto sembra è noto come il “padre dell’industria dentale diamantifera”. Chissà se c’è scritto anche sul suo curriculum vitae.

Credit: Kanye West / IG

In ogni caso si tratta di un impianto che dovrebbe essere in teoria permanente: questo vuol dire che ye non se lo potrà togliere e che questi resteranno i suoi denti, per “sempre”. Improbabile che succeda, certo: a parte il fatto che il rapper è noto per cambiare idea dal giorno alla notte, c’è una ragione pratica: cosa farà quando, per esempio, dovrà curarsi una carie?

Comunque un peccato che di ye si parli più che altro per cose come questa (anche se molto meglio delle sue imbarazzanti uscite sugli ebrei di qualche mese fa). Il rapper è infatti sceso dal podio di protagonista della scena musicale da un po’, anche se a breve è in arrivo un suo nuovo album con Ty Dolla Sign. Non impossibile, anzi, che la faccenda dei denti non sia più che altro una mossa pubblicitaria per anticipare la pubblicazione del disco. Speriamo, almeno, che sia bello.

Fonte: UNILAD

