Il mondo della televisione stamattian è svegliato con la tremenda notizia della morte di Andrè Braugher, attore due volte vincitore dell’Emmy e noto soprattutto, al grande pubblico, per essere stato lo spassosisimo capitano Ray Holt nella serie Brooklyn 99. Sul web si stanno chiaramente moltiplicando i messaggi di cordoglio tra i quali non poteva mancare Terry Crews, compagno di set di Braugher per tuttta la durata dell’amata sit-com. Su instagram ha infatti scritto:

Non riesco a credere che te ne sia andato così presto – sctive Terry Crews pubblicando una foto dell’amico. Sono onorato di averti conosciuto, di aver riso con te, lavorato con te e condiviso 8 gloriosi anni guardando il tuo insostituibile talento. Fa davvero male. Ci hai lasciati troppo presto. Mi hai insegnato così tanto. Sarò sempre grato di averti conosciuto. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato cosa significa avere una vita ben vissuta.