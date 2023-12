Cinema Quando Matthew Broderick uccise due persone Nel 1987 Matthew Broderick uccise, in un terribile incidente stradale, due persone mentre si trovava in Irlanda Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Matthew Broderick è un’autentica colonna portante della cultura pop di Hollywood. Tuttavia non tutti sanno del terribile fatto di cronaca che lo ha visto, suo malgrado protagonista. La tragedia accadde il 5 agosto 1987, mentre si trovava in Irlanda con la sua ragazza dell’epoca Jennifer Gray solo pochi giorni prima dell’uscita di Dirty Dancing, con protagonista proprio l’attrice. Matthew Broderick stava guidando una BMW 316 noleggiata da Irvinestown a Maguiresbridge quando si fermò per chiedere indicazioni a un agente di polizia fuori servizio, prima di proseguire il viaggio. Tuttavia un acquazzone aveva lasciato le strade bagnate e a circa 130 chilometri a ovest di Belfast l’auto slittò sul lato opposto della strada, colpendo frontalmente un veicolo in arrivo. L’auto era guidata dalla 28enne Amy Gallagher, che era con sua madre Margaret Doherty, 63 anni. Entrambe furono dichiarate morti all’ospedale di Erne.

Broderick trascorse quattro settimane in ospedale con una gamba rotta. Un pompiere locale, Ken Ramsey, ha raccontato come i soccorritori “hanno dovuto tagliare la fiancata dell’auto dell’americano per prestargli il primo soccorso“. Il soccorrittore ha aggiunto che la sua “preoccupazione principale era per le persone nell’altra macchina”.

Continuava a dire “Gli ho fatto del male? Gli ho fatto del male?”

Parlando alle autorità, Matthew Broderick disse:

Non ricordo niente di quel giorno. Non ricordo nemmeno di essermi alzato la mattina. Non ricordo di aver rifatto il letto. La prima cosa che ricordo è di essermi svegliato in ospedale, con una sensazione molto strana alla gamba.

Broderick è stato accusato di omicidio causato da guida pericolosa, cosa che prevede una pena fino a cinque anni di carcere. Alla fine, si è dichiarato colpevole dell’accusa minore di guida imprudente e ha pagato una multa di 175 dollari. Il figlio di Margaret, Martin Doherty, ha detto:

C’era un messaggio dopo l’incidente da parte sua in cui diceva quanto fosse dispiaciuto, ma nessun altro contatto. Vorrei un incontro privato solo tra lui e la famiglia. Vorrei rassicurarlo che non ci sono cattivi sentimenti da parte nostra

Alcuni anni dopo, Doherty parlò al New York Post e chiarì di aver perdonato Broderick per la tragedia.

Non ha ucciso mia madre e mia sorella deliberatamente. C’erano forti sentimenti in quel momento, ma da allora l’ho perdonato e non provo rabbia nei suoi confronti

Matthew Broderick ha detto che l’incidente lo perseguita ancora, dicendo a Best:

È stato estremamente difficile affrontare quello che è successo, ma col tempo mi sono sentito meglio riguardo a quella terribile esperienza. La terapia ha aiutato

Conoscevate questa storia?

Seguiteci su LaScimmiaPensa