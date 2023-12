Condividi l'articolo

La televisione ha creato decine di personaggi odiosi detestati dal pubblico nel corso degli anni. Per questo motivo il sito Ranker ha deciso di lanciare un sondaggio per far scegliere al pubblico quale sia il peggiore. E, con poche sorprese, a trionfare è stato Joffrey Baratheon di Game of Thrones. Il giovane Re di Westeros svetta incontrastato in questa classifica. Secondo posto per un altro personaggio della serie HBO, ovvero sia Ramsey Bolton con Cersei solo quinta. Medaglia di bronzo per Shou Tucker di Full Metal Alchemist: Brotherhood. Di seguito la top ten completa (aggiornata al momento in cui scriviamo).

Joffrey Baratheon (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Ramsey Bolton (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Shou Tucker (Full Metal Alchemist: Brotherhood)

(Full Metal Alchemist: Brotherhood) Il Governatore (The Walking Dead)

(The Walking Dead) Cersei Lannister (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Rachel Berry (Glee)

(Glee) Livia Soprano (I Soprano)

(I Soprano) Caillou (Caillou)

(Caillou) Todd Alquist (Breaking Bad)

(Breaking Bad) Ed Peletier (The Walking Dead)

Sebbene Game of Thrones sia terminata, le avventure a Westeros non sono terminate. Sono infatti in questo momento in corso le riprese di House of The Dragon con HBO che recentemente ha annunciato la produzione di un’altra serie prequel, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basata sull’omoninomo libro di George R.R. Martin del 2014.