5 film e serie tv da vedere per conoscere Paramount+ [LISTA]

Non c'è dubbio che Paramount+ sia diventata una delle piattaforme più utilizzate e amate dagli utenti di tutto il mondo. Pensate che i dati dell'ultimo trimestre rivelano un fortissimo aumento degli abbonati, confermando gli ottimi investimenti dell'azienda negli ultimi tempi. Gli abbonati di Paramount+ sono oltre 60 milioni a livello globale, 4,1 milioni in più rispetto al trimestre precedente. L'offerta della piattaforma è cresciuta esponenzialmente dopo l'arrivo in catalogo di titoli importanti come Top Gun: Maverick e i playoff del campionato NFL americano. Ma passiamo ai nostri consigli di oggi. Ecco 5 tra film e serie tv da vedere assolutamente se siete abbonati a Paramount+. Operazione speciale: Lioness – Serie tv (2023) Se ne parla un gran bene e non è un caso che sia una delle serie tv più viste in questo periodo dagli utenti italiani. Operazione speciale: Lioness è una serie tv (è disponibile tutta la prima stagione su Paramount+) con protagoniste Nicole Kidman e Zoe Saldana (Avatar, tra le altre cose). Arriva dall'ideatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, e si ispira ad un vero programma militare degli Stati Uniti. La serie racconta le difficoltà di un agente donna impegnata nella guerra al terrorismo, Joe, una marine che cerca in tutti i modi di bilanciare la sua vita personale e professionale.

Le sue indubbie capacità professionali l’hanno resa negli anni un punto di riferimento per la CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness (da qui il titolo della serie), prevede anche la partecipazione di un’agguerrita marine di nome Cruz per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo. Zoe Saldana interpreta la protagonista Joe, mentre Laysla De Oliveira è la collega Cruz. Il resto del cast è stellare, con Nicole Kidman, Michael Kelly e perfino Morgan Freeman. Da vedere.

Tulsa King – Serie tv (2022)

Passiamo a Tulsa King, che vede il grande debutto di Sylvester Stallone nel mondo delle serie tv. Su Paramount+ trovate l’intera prima stagione: parla di questo Dwight “Il Generale” Manfredi, un pezzo da novanta della mafia di New York, che esce di prigione dopo 25 anni e riceve dal suo capo l’ordine di aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Una volta lì, però, il protagonista inizia a sospettare che la sua famiglia mafiosa non abbia in realtà a cuore i suoi interessi. La serie è bellissima e va vista rigorosamente in lingua originale, se ci permettete di consigliarvelo.

Tra l’altro anche in questa serie c’è la mano di Taylor Sheridan (Yellowstone, ma anche Wind River) e Terence Winter (I Soprano). I due hanno ideato un personaggio a misura di Stallone: affascinante, carismatico, etico, ma anche ironico. Insomma, una serie tv che gioca parecchio sui contrasti, sia quelli temporali, che geografici e di potere e che a suo modo racconta le nuove frontiere sociali degli Stati Uniti.

La chimica della morte – Serie tv (2023)

È una serie tv anglo-tedesca ispirata all’omonimo libro di Simon Beckett. Il genere? Un crime psicologico, che vede un ex antropologo forense tormentato dal suo passato. In seguito ad una terribile tragedia familiare, infatti, il protagonista Harry Treadaway (Penny Dreadful) decide di abbandonare la sua carriera con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un passato che lo tormenta. Inizia quindi a lavorare come medico, finché l’ispettore capo Mackenzie gli chiede di usare le sue capacità per identificare un cadavere. Da lì c’è il fulcro di tutta la trama che ruota attorno a “La chimica della morte”.

Va sottolineato che questa serie è stata scritta dalla sceneggiatrice Sukey Venables Fisher (Black Mirror, ma anche Succession e una marea di altre cose), mentre alla regia troviamo Richard R. Clark (dietro alla macchina da presa ne La guerra dei mondi). La serie è disponibile su Paramount+ dal 3 agosto. Consigliata!

Babylon – Film (2022)

Passiamo ad un film dell’anno scorso, che agli ultimi Oscar ha ricevuto tre candidature (scenografia, costumi e colonna sonora). In un periodo come questo in cui non si parla d’altro che di Barbie, non potevamo non consigliarvi un film con Margot Robbie. Tra l’altro, insieme a lei, nel cast, ci sono big del calibro di Brad Pitt, Eric Roberts e Tobey Maguire. La regia è di Damien Chazelle (Whiplash e La la land, fra gli altri), che ci offre una panoramica della Hollywood degli anni Venti con una scenografia a dir poco realistica.

Il film racconta in tre fasi le origini di Hollywood, attraverso la nascita delle case di produzione, l’esplosione del cinema sinonimo di sogni ed eccessi, nonché il passaggio dal muto al sonoro. La mastodontica pellicola di Chazelle (poco più di 3 ore di film) prova insomma a raccontare l’ascesa e la caduta degli eroi della prima Hollywood, in un mondo corrotto e promiscuo ma pure carico di grande creatività. Da ri-vedere.

American Beauty – Film (1999)

Chiudiamo con un filmone che avrete sicuramente visto (in caso contrario, recuperatelo), che vede protagonista un attore di cui si è parlato tanto, nelle ultime settimane: Kevin Spacey. Assolto dopo le accuse di soprusi sessuali, il buon Spacey sta cercando di tornare a lavorare per il cinema. In quest’altro articolo vi raccontavamo di come i social e i media in generale abbiano stigmatizzato la sua figura ancor prima di leggere le carte e di conoscere la sentenza dei giudici. Non c’è dubbio, però, che si tratti di uno degli attori più bravi del panorama hollywoodiano contemporaneo.

American Beauty è un film del ’99 che vinse l’Oscar come miglior film, miglior regia di Sam Mendes, miglior attore protagonista (Spacey, appunto), miglior sceneggiatura originale e perfino per la miglior fotografia. Parla di Lester Burnham, un marito infelice che trascorre le giornate all’insegna della monotonia. Quando però conosce Angela, un’adolescente amica della figlia, la sua vita viene stravolta. Un film che scava nel profondo dell’animo umano, fino a portarci ad un finale davvero scioccante. Guardatelo, se ancora non l’avete fatto.

