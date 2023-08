Cinema

Approfondimenti LOTR: perché ancora oggi è il miglior intro nella storia del cinema [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo “Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli… ” Mai s’è visto intro più epico quanto quello del primo film della saga di LOTR Come iniziare la più riuscita saga fantasy cinematografica di sempre? Così: con un’introduzione dai toni epici che, dando avvio alle vicende di LOTR, riassume tutta la storia degli anelli e delle antiche battaglie che fanno da preludio a ciò che vedremo ne Il Signore degli Anelli e alle avventure di Frodo e dei suoi amici. La voce narrante ci introduce all’epica Tolkeniana con semplicità mentre l’intro rispetta la regola d’oro del “show, don’t tell”, ossia mostrando ciò che viene raccontato con immagini che ci presentano anche molti dei protagonisti che incontreremo e che danno all’insieme l’idea di una grande, epocale sigla.

Un espediente necessario per evitare di ripassare tutto quel che viene raccontato ne Lo Hobbit e negli altri lavori di Tolkien, storie infinite e complesse che riguardano l’evoluzione nella Terra di Mezzo dei popoli dei nani e degli elfi, così come quella di Sauron come oscuro signore del male.

Il film ci porta direttamente al punto in LOTR, raccontandoci che ne fu dell’Unico Anello e di come venne ritrovato, non troppi anni addietro. E sappiamo a chi andò in tasca infine: a Bilbo Baggins. La regia di Peter Jackson con le musiche di Howard Shore ci accompagnano nella riscoperta di questi avvenimenti eccezionali, riunendo una serie di piccole storie in una grande e memorabile.

