7 attrici che potrebbero interpretare la Principessa Zelda

Condividi l'articolo Ormai è il momento di cominciare a ragionarci: con il successo del nuovo film di Super Mario sembra solo questione di tempo prima che qualcuna venga chiamata ad interpretare la principessa Zelda Non possiamo ancora parlare ufficialmente di “Nintendoverse” o “NCU“, ma se mai accadesse di certo Zelda e Link sarebbero presto protagonisti di uno o più film o, più probabilmente, di una serie tv. Davvero difficile pensare che Nintendo non intenda sfruttare il franchise, potendo contare anche su numerosi titoli e storie con davvero enormi quantità di materiale. E se accadesse, chi potrebbe interpretare la più famosa principessa della storia dei videogiochi? Un personaggio apparentemente semplice ma in realtà molto complesso, dalle sfumature delicate e mistiche, che nel corso degli anni è stato molto approfondito nei vari giochi della saga che porta il suo nome. Ecco sette attrici che secondo noi potrebbero essere adatte al compito!

Maria Bakalova

Lei è diventata famosa come la figlia di Borat nel secondo film a lui dedicato, ma se volete apprezzarla per bene vi consigliamo Bodies, Bodies, Bodies, piccolo gioiello A24. La Bakalova avrebbe le qualità per interpretare una Zelda innocente ma anche enigmatica, ingenua ma anche inaspettatamente forte.

Zendaya Coleman

Se pensiamo all’interpretazione di Zendaya per esempio in Dune ci vengono in mente tutte le qualità che l’attirce in questione potrebbe portare in una “sua” Zelda: fascino, mistero, carisma e intelligenza. Tutte caratteristiche della storica principessa, che vedremmo volentieri riprese su schermo dalla star di Euphoria.

Thomasin McKenzie

L’avete vista e apprezzata in Jojo Rabbit, e in Last Night in Soho. La sua sarebbe una principessa Zelda sbarazzina, forse un po’ chiassosa e un po’ infantile ma profondamente simpatica e molto istintiva. Ce la immaginiamo così e ci sembra che almeno una delle varie “incarnazioni” di Zelda potrebbe e dovrebbe essere affidata a lei.

Elle Fanning

Con la giovane e talentuosa Elle Fanning (che tutti abbiamo apprezzato in The Neon Demon di Refn) ci viene in mente una Zelda fredda, un po’ rocciosa, profondamente insicura e umana e anche terrorizzata nel far trasparire i suoi dubbi, come quella di Breath of the Wild. La Fanning sarebbe l’interprete giusta per l’occasione.

Milly Alcock

Questa attrice si è fatta notare per aver interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, la serie spin-off e prequel di Game of Thrones. In questo ruolo l’abbiamo vista come ambiziosa e calcolatrice, e non va sottovalutato come questo tipo di caratterizzazione possa eventualmente portare un po’ di “novità” nel consueto candore legato a Zelda.

Rachel Zegler

La Zegler interpreterebbe una Zelda solare, giovanile e aperta, non necessariamente come ce la immaginiamo di solito; ma, come dicevamo poco fa, sarebbe interessante esplorare versioni diverse e non prevedibili della principessa, anche perché non si tratta mai letteralmente sempre della stessa donna e di generazione in generazione i tratti caratteriali posso cambiare.

Chloë Grace Moretz

L’avete vista e apprezzata da ragazza in Hugo Cabret di Martin Scorsese e nei film di Kick-Ass. Ci sembra perfetta per uno scenario fantasy ed è abituata a situazioni pop/fumettistiche (ha anche doppiato Mercoledì Addams); sarebbe perfetta per un nuovo cinematic universe e con un po’ di studio potrebbe rappresentare la Zelda ideale.

Vi ha convinti questo elenco? C’è qualche altro nome che avreste fatto avendo in mente la nostra buona vecchia Zelda? Fatecelo sapere su LaScimmiaGioca!