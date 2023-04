News

Serie TV Peaky Blinders, signficato “Nel mezzo di un gelido inverno” "Nel mezzo di un gelido inverno" è una frase spesso ripetuta in Peaky Blinders. Ecco cosa sta a significare Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Durante l’arco delle sei stagioni delle quali è composta Peaky Blinders spesso sentiamo i fratelli Shelby ripetere la frase Nel mezzo di un gelido inverno. Tuttavia fino all’ultima puntata non abbiamo idea dell’origine di queste parole. Ebbene queste fanno riferimento ad un momento che ha cambiato per sempre la vita di Tommy Shelby e soci. Parliamo ovviamente della Prima Guerra Mondiale e delle spesso citate battaglie in trincea in Francia. In quei luoghi desolati e ricchi di morte e orrore ai soldati veniva fatto ascoltare, nel tentativo di tenere alti gli animi, un inno creato da Harold Darke nel 1909 e basato sulla poesia del 1872 di Christina Rossetti, intitolata appunto In the Bleak Midwinter (Nel mezzo di un gelido inverno).

Queste parole sono state citato durante molte scene culminanti di Peaky Blinders come quella del in cui vediamo Polly, Michael Arthur e John che stanno per essere impiccati o quella che mostra il funerale di John dopo la sua morte per mano della banda Changretta. La poesia è stata ascoltata per la prima volta, tuttavia, non alla morte, ma alla finta morte del commilitone dei fratelli Shelby, Danny Whizz-bang. Ciò è particolarmente interessante in quanto sia Tommy che Danny sapevano che la morte era finta. In questo caso, diventa chiaro che la poesia In the Bleak Mid-Winter non viene usata solo in caso di morte in Peaky Blinders, ma esprime concetto generale di perdita, poiché Danny Whizz-bang non morirà, ma sarà allontanato dalla sua casa e dai suoi compatrioti.

È interessante notare che la poesia (come inno) compare durante il matrimonio di Tommy e Grace. Anche se questo sembra in netto contrasto con gli altri usi che si fa della poesia in tutta la serie, usata in questo contesto, la poesia potrebbe simboleggiare la morte e la rinascita del personaggio di Tommy attraverso il suo matrimonio con Grace. In alternativa, l’inno potrebbe essere stato un presagio della morte di Grace nel prossimo episodio.

Infine la poesia viene ascoltata per l’ultima volta negli ultimi minuti dell’episodio finale di Peaky Blinders quando Tommy sta per suicidarsi.

Lo sapevate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa