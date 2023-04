Condividi l'articolo

Nicolas Cage è stato ospite, insieme a Nicolas Hoult, co-protagonisti del prossimo Renfield di una sessione di domande e risposte con i fan. Visto il successo che sta ottenendo in questo momento John Wick 4, era inevitabile che ai due arrivasse almeno una domanda relativa al film o al suo protagonista, Keanu Reeves. E così stato. Un utente ha infatti chiesto ai due quale sia il loro film preferito dell’attore di Matrix. Mentre Hoult ha rispoto in maniera sintetica che ha amato il primo John Wick e Speed, Nicolas Cage ha voluto raccontare un aneddoto divertente relativo al suo rapporto con Reeves.

Beh… Keanu mi ha fatto il culo al biliardo una sera. È venuto a casa mia con la sua moto, e stava facendo questi tiri impossibili. Diceva “Ora non so se riesco a fare quel tiro o questo colpo” e ha fatto ogni singolo colpo. Quindi ho emozioni contrastanti riguardo all’abilità che ha Keanu perché mi ha completamente dominato a biliardo. Umm, mi piacciono alcune delle prime cose che ha fatto come Bill and Ted’s Excellent Adventure Ho pensato che era fantastico in I ragazzi del fiume. Era fantastico in quel film, sì.