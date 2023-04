Condividi l'articolo

Sono in questo momento in corso le riprese di Joker: Folie A Deux, secondo capitolo della saga dedicata al Clown di Gotham interpretato da Joaquin Phoenix che arriverà al cinema il prossimo 4 ottobre 2024. SUl web hanno iniziato a circale diverse immagini che riguardano la produzione e alcune, in particolare, svelano l’arrivo a Gotham di uno dei grandi personaggi della storia di Batman. Parliamo di Harvey Dent, procuratore distrettuale della città che diviene col tempo Due Facce, arci nemesi del Cavaliere Oscuro. Nelle immagini possiamo infatti vedere una folla gremita con cartelli in mano che inneggiano alla scarcerazione di Joker e inveiscono contro Dent. Questo ci fa capire che almeno all’inizio del film questi sarà ancora nella sua versione legale.

"Free Joker"



"Dent is a Clown"



Parece que Harvey Dent vai ser mesmo o promotor do caso do Coringa em #Joker2: Folie à Deux pic.twitter.com/HhEHpLXGe2 — DCVERSO (@DCverso1) March 25, 2023

Ancora sappiamo ben poco della trama. Tuttavia sappiamo per certo che in questo secondo capitolo di Joker, Arthur non sarà da solo. Con lui ci sarà infatti Harley Quinn, la celebre fidanzata della nemesi di Batman che sarà interprertata da Lady Gaga. Nella storia canonica ella è una psichiatra che finisce per innamorarsi del Joker e divenire una delle sue tante pedine. Tuttavia in questo film le cose potrebbero essere diverse.