Sebbene John Wick 4 abbia concluso le avventure di Keanu Reeves nell’Univero Narrativo dedicato allo spietato sicario, ciò non significa che le storie da raccontare in questo mondo siano terminate, anzi. Lionsgate ha già annunciato due prequel. Uno è il film dedicato a Ballerina con protagonista Ana de Armas e un altro è The Continental, una serie prequel che racconta le vicende del celebre hotel degli assassini. La produttrice Erica Lee, parlando con Collider, ha rivelato i primi dettagli relativi alal trama di questo show.

Racconterà del giovane Winston e del giovane Lance Reddick, il giovane Charon. Abbiamo ascoltato molte proposte e abbiamo discusso sul fare o meno fare una timeline simile a quella di John Wick o una timeline alternativa. Ci è sembrato giusto fare un prequel, fare una timeline alternativa ci ha dato molta flessibilità nels eguire tracce parallele. Penso che la gente ami così tanto di John Wick e il suo mondo perchè sta imparando a conoscere gli Hotel e per gli Easter Egg. Diamo così poco peso ad ogni personaggio e all’hotel in ogni film che penso che le persone fossero davvero entusiaste di saperne di più e scavare più a fondo in The Continental avendo risposte a domande tipo: “Com’è l’addetto alle pulizie lì? Com’è il personale? Come si entra al Continental? Come sono fatte le monete d’oro?” Quindi, con questa sequenza temporale e questa ambientazione, ci è permesso fare un tuffo molto profondo in questo mondo ed esplorare molte di quelle cose.